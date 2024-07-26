高雄設25座滯洪池仍淹水　作家推測原因籲做1事

記者黃翊婷／綜合報導
凱米颱風帶來劇烈雨勢，中南部地區25日頻傳積淹水災情，其中高雄市總量達490萬噸的滯洪池近乎全滿。作家漂浪島嶼認為，如此大的雨量不淹也難，雖然高雄廣設25座滯洪池，但如果雨量過大，加上滯洪池蓄滿，就會淹到外面的住宅區，這就是水患的原因，面對未來超大雨量的趨勢，必須以更大區域的水文思考，放緩開發，留出更多滯洪空間。
▲典寶溪滯洪池滿水位的畫面。（圖／記者賴文萱翻攝）
高雄市長陳其邁25日表示，茂林區單日雨量突破1500豪米，超過過去莫拉克風災雨量，平地的楠梓區、仁武區超過200年防洪頻率，岡山區、橋頭區也超過100年的防洪頻率，造成部分地區積淹水以及公寓大樓地下室積水，他已盡速調派水利署、國軍以及其他災情較不嚴重的區公所抽水機互相支援，希望在26日完成抽水作業。
這次凱米颱風帶來的雨量，讓高雄市總量達490萬噸的滯洪池近乎全滿。作家漂浪島嶼25日在臉書「漂浪島嶼--munch」發文表示，高雄20多年前就提出藍帶計畫，在各地廣設滯洪池，這一點值得誇讚，但是這些滯洪池過去都是濕地，周邊農地又不斷開發，容水空間受到壓縮，一旦雨量過大、滯洪池蓄滿，就會淹到外面的住宅區，這就是水患的原因。
▲凱米颱風帶來驚人雨量，高雄多處地區出現積淹水狀況。（圖／記者吳奕靖翻攝）
漂浪島嶼認為，這不僅僅是高雄的問題，各縣市都是相同模式，「面對未來超大雨量的趨勢，無法再只靠依賴滯洪池解決水患，而是必須以更大區域的水文思考，放緩開發，留出更多滯洪空間，甚至在已開發城市、工業區域，有著更多滲水與容水的設計，讓城市擔負起承受大水的功能。」
文章公開之後，網友們也分成兩派意見討論，一派人認同漂浪島嶼的觀點；另一派人則指出，這次高雄全市119條區域排水系統跟25座滯洪池全滿，加上沿海地區受到天文大潮影響，導致多處地區出現明顯積淹水災情，這才是最主要的原因。
＃別再迷信滯洪池_回歸區域水文的自然思考 高雄淹大水！但是如此大的雨量，不淹也難！ 確實！高雄25座滯洪池蓄水全滿，依然不能防止淹水。 必須誇讚高雄，20多年前就提出藍帶計畫，在高雄各地廣設滯洪池，平日可作公園遊憩、生態跳島，災時就蓄...由漂浪島嶼--munch 發佈於 2024年7月25日 星期四
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