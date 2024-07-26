凱米南部雨量圖紫到顏色不夠用！　高雄茂林1824毫米居冠

記者黃翊婷／綜合報導

凱米颱風帶來驚人雨量，重創中南部地區。中央氣象署統計，從24日0時至26日上午8時，全台累積雨量南部地區紅到發紫，甚至趨近粉色；高雄市茂林區多納林道測站測得累積雨量達到1824毫米，排行前20名中有8處測站位於高雄、7處位於屏東、5處位於嘉義，累積雨量均超過1200毫米。

▲南部累積雨量驚人，網友甚至形容這已經達到「打破圖例顏色」的程度。（圖／中央氣象署）

受到凱米颱風外圍環流影響，中南部接連2天降下驚人大雨，高雄雨量甚至飆破過往紀錄。依據中央氣象署統計，全台累積雨量日累積圖中，從24日0時至26日上午8時，南部地區幾乎都是一片橘紅色，近山區甚至已經達到紫色、粉色的程度。

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而在各地雨量站資料統計中，從24日0時至26日上午8時20分，累積雨量排行第1名的是高雄市茂林區多納林道測站，測得雨量1824毫米；其次為屏東縣尾寮山1582.5毫米、嘉義縣奮起湖1539.5毫米。此外，排行前20名中有8處位於高雄、7處位於屏東、5處位於嘉義，全都集中在南部，累積雨量均超過1200毫米。

▼▲前20名雨量排行。

天氣粉專「台灣颱風論壇」也分享過去48小時（24日0時至26日0時）全台各地的累積雨量圖並表示，今日（26日）白天受到強盛西南風影響，依然容易下大雨，不過，降雨強度會小很多。網友們紛紛留言驚嘆，「真的驚人」、「第一次看到顏色不夠用的」、「打破圖例顏色」。