凱米帶來豐沛雨量　石門水庫阿姆坪防淤隧道沖刷10萬噸淤泥

記者沈繼昌／桃園報導

「凱米」颱風為石門水庫集水區帶來豐沛雨量，水利署北區水資源分署今（25）日上午8時許啟動阿姆坪防淤隧道，啟用2小時順利將堆置於沖淤池內逾10萬立方公尺水庫淤泥沖入大漢溪後出海，再度印證阿姆坪防淤隧道排洪及防淤之多元功能。

▲凱米帶來豐沛雨量，石門水庫今天上午啟用阿姆坪防淤隧道。（圖／北水分署提供）

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▲石門水庫今天啟用阿姆坪防淤隧道，將堆置淤泥沖刷至大漢溪。（圖／北水分署提供）

北水分署指出，凱米颱風自7月23日起至今天上午8時止，於石門水庫集水區累積降雨量超過400毫米，其中昨（24）日晚間入流量最大達2160秒立方公尺，北水分署除調節性放水以確保水庫防洪安全外，也藉此次降雨洪峰過後進行阿姆坪防淤隧道沖淤操作，將堆置於沖淤池內淤泥藉用水力排出，僅約2小時就完成10萬立方公尺淤泥，是繼2022年9月「軒嵐諾」颱風及2023年「海葵」颱風之後，第三次啟動阿姆坪防淤隧道沖淤，其成效甚佳。

▲石門水庫今天上午啟用阿姆坪防淤隧道，順利沖刷逾10萬立方公尺堆置淤泥。（圖／北水分署提供）

北水分署強調，阿姆坪防淤隧道是剛屆滿一甲子60周年的石門水庫最新設施成員，兼具抽泥輸送、通行清淤運輸車輛、水力沖砂與輔助排洪等多項功能，每年約可發揮64萬立方公尺清淤效益、600秒立方公尺的輔助排洪量。