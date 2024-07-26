糖尿病祖父高速公路開車突然昏倒　10歲孫英勇接方向盤救命

▲10歲男童救了自己和祖父的命。（圖／翻攝自Gordon County Sheriff's Office）

記者李振慧／綜合報導

美國喬治亞州一名68歲祖父在高速公路上以時速70英里（約時速112公里）開車時，患有糖尿病的他突然昏倒在方向盤上，幸好車上10歲孫子林恩(Drake Linn)立即機警接過方向盤，成功把車子停在路邊，救了自己和祖父的命。

10歲男童林恩，15日與68歲祖父考克斯(Hugh Cox)一起搭車行駛在75號州際公路上時，負責駕駛的考克斯突然發生醫療狀況，昏倒在方向盤上。事發當時，考克斯原本正在和一名同事通話，他突然昏倒也把同事嚇了一大跳。

同事表示，電話講到一半，考克斯突然停止說話，他也不知道發生什麼事情，覺得很害怕，便趕緊通知林恩的母親潔西卡(Jessica Linn)打電話過去，林恩後來在母親的指示下跳到駕駛座上、試圖停車。

潔西卡表示，當她要兒子趕緊想辦法去停車後，電話便突然掛斷，「我當時真的很擔心這會是我最後一次聽到他的聲音」，幸好兒子最後成功把車停在路邊。

當地媒體指出，身為糖尿病患者的考克斯平時依賴血糖監測裝置來控制血糖，然而該裝置卻在事發前一天突然故障，當考克斯向藥房反映情況時，卻被告知由於保險有問題，在該問題解決前無法獲得新裝置，結果隔天就發生事故。

林恩表示，由於他之前有在農場駕駛四輪車和高爾夫球車的經驗，讓他在公路上面臨狀況時比較不驚慌，他駕駛祖父的車在公路上大約開了1公里，才終於找到安全地點停靠，後來立即撥打電話報案，「我當下真的很害怕」，幸好祖父及時獲得胰島素治療後，目前已經沒有生命危險。