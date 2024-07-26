女醫生把出生3小時嬰兒「塞背包綁架」　車上備有一堆嬰兒用品

▲女醫生被控綁架初生嬰兒。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

巴西42歲女醫生克勞迪亞(Claudia Soares Alves)被人發現從醫院偷偷抱走一名出生才3小時的嬰兒。警方表示，剖腹產出生的嬰兒被放置嬰兒床上、推到母親病床旁，然而身為神經科醫生的克勞迪亞卻謊稱自己是婦產科醫生，假借要幫嬰兒餵奶為由，把孩子綁架。

42歲醫生克勞迪亞24日上午在米納斯吉拉斯州Itambura家中被捕，她被控前一天於烏貝蘭迪亞市(Uberlandia)當地醫院偷走一名出生3小時的嬰兒，2個城市距離約135公里。

警方表示，監視器拍到克勞迪亞把車停在醫院外面，身上穿著醫生白袍、臉上戴著口罩，身上還背著一個背包，後來有人看到她快步走出醫院，疑似已經把嬰兒藏在背包中，當她走回車上時，懷中抱著一名嬰兒。

警方24日逮捕克勞迪亞時，在她車上發現嬰兒衣物、配飾與尿布等物品，家中還有嬰兒車、新生兒浴盆和玩具，認為她早有準備是預謀犯案，幸好嬰兒健康情況良好，目前已回到父母親身邊，依綁架罪將她逮捕，若是罪名成立將面臨最高8年刑期。

當地媒體指出，身為神經科醫生的克勞迪亞，是當地2間大學教授，家中還有一名16歲兒子，她被捕後聲稱，近來由於母親去世，她因為精神疾病正在接受藥物治療。警方正在調查她綁架嬰兒的動機。