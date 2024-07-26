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全球最大毒梟落網了！　美國政府曾懸賞5億抓人

▲▼ 墨西哥大毒梟「五月」贊巴達（Ismael

▲贊巴達是錫納羅亞販毒集團（Sinaloa Cartel）頭目。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國司法部證實，流亡多年的墨西哥大毒梟「五月」贊巴達（Ismael "El Mayo" Zambada）以及合作夥伴「矮子」古茲曼的兒子洛佩茲（Joaquin Guzman Lopez）已於25日在德州艾爾帕索落網。BBC形容，贊巴達可說是全球最大毒梟，也是美洲最有影響力的毒梟，但他行事相當低調，因此落網的消息震驚墨西哥。

美聯社、路透、CNN等報導，贊巴達在過去數十年以來是錫納羅亞販毒集團（Sinaloa Cartel）頭目，與「矮子」古茲曼聯手販毒走私多年，是墨西哥史上最惡名昭彰的毒梟之一，美國政府曾懸賞1500萬美元（近新台幣5億元）以便取得追捕贊巴達的相關線索。

根據2名美國官員的說法，贊巴達與洛佩茲是在搭乘私人飛機降落之後被捕。另據華爾街日報援引美墨官員的說法指出，在國土安全調查署與聯邦調查局展開數月的行動之後，贊巴達被騙上飛機。外傳贊巴達以為他是要去檢查墨西哥秘密機場。

BBC形容，贊巴達可說是全球最大毒梟，也是美洲最有影響力的毒梟，他逃離相關單位追捕已有數十年，因此他在美國被捕的消息傳出後，震驚墨西哥。

▲▼ 毒梟「矮子」古茲曼的兒子洛佩茲（Joaquin Guzman Lopez）。（圖／達志影像／美聯社）

▲洛佩茲是「矮子」古茲曼兒子。（圖／達志影像／美聯社）

美國司法部25日透過聲明表示，美國逮捕2名錫納羅亞販毒集團頭目，這個販毒集團是世界上最暴力、最強大的販毒組織之一，贊巴達與洛佩茲在美國面臨多項指控，原因是領導販毒組織犯罪活動，包括致命的芬太尼（fentanyl）製造與販運網絡。

今年2月，美國指控贊巴達密謀製造與分銷含有芬太尼的物質。起訴書提到，在1989年至2024年期間，贊巴達進口、分銷大量毒品，取得數十億美元利潤，雇用人力獲得進口與儲存毒品的運輸路線與倉庫，找來殺手在墨西哥犯下綁架謀殺案，以報復競爭對手。

贊巴達曾於2010年4月接受墨西哥雜誌Proceso採訪時透露，非常害怕被監禁，寧願選擇輕生也不願被抓到。不過贊巴達行事相當低調，會接受採訪令外界感到驚訝，但他對於會面地點與時間給出嚴格指示，且這篇採訪內容並未提及他的下落。

至於這次與贊巴達一起落網的洛佩茲，他是「矮子」古茲曼兒子。「矮子」古茲曼已於2017年被引渡至美國，在2019年遭判處終身監禁，正在最高安全級別的監獄服刑。

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▼「矮子」古茲曼目前被關押在美國監獄。（圖／達志影像／美聯社）

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