凱米雨灌全高雄　黃暐瀚曝：時雨量飆出100公釐淹水是一定的

▲凱米颱風25日0時至下午3時30分累積降雨量。（圖／翻攝自Facebook／黃暐瀚）

實習記者石嘉豪／台北報導

凱米颱風暴風圈逐漸遠離台灣，不過破紀錄降雨已對諸多縣市帶來致災性後果，高雄市更因適逢滿潮，導致市區道路也出現淹水慘況。對此，媒體人黃暐瀚昨（25日）在臉書透露，台北市的下水道系統領先全台，可接受的時雨量大約78公釐，其餘各地也都在60-80公釐之間，「這次颱風在台灣中南部各地，都飆出每小時100公釐以上的時雨量，會淹水，是一定的」。

黃暐瀚認為，跑市政新聞的記者，都知道一個基本標準，「當時雨量超過排水系統的排水量時，就會淹水」。黃暐瀚進一步指出，台北市的下水道系統領先全台，可接受的時雨量大約78公釐，其餘各地也都在60-80公釐之間。

然而，黃暐瀚點出，這次颱風在台灣中南部各地，都飆出每小時100公釐以上的時雨量，會淹水，是一定的。為此，他也期盼，團結救災，少點口水。

黃暐瀚提及，現在新聞看到的，是已經被拍到的，根據氣象署的雨量分布圖，除了高雄大淹之外，南投、雲林、嘉義、台南山區還有屏東，雨量也很驚人，後續恐怕還有災情。最後，黃暐瀚則提醒，颱風不只怕風，更要擔心後續的雨量，並希望天佑台灣，祝大家都平安。