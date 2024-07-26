凱米肆虐「高雄單日雨量破紀錄」災情重　30天內3步驟申請災損減稅

▲高雄淹大水。（圖／記者吳奕靖翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

強颱凱米帶來超大豪雨，中南部受創嚴重，尤其高雄幾乎整座城市都泡在水裡。對於嚴重災情，綠委林楚茵今（26日）提醒，民眾若因颱風造成財物損失，災害發生30天內可以向所在國稅局申請所得稅、營業稅等九大稅捐減免，只要3個步驟拍照存證、檢附損失清單及相關證明文件及規定向所在地國稅局或地方稅稽徵機關申請減免。

凱米颱風海警今上午8時半解除，不過外圍環流挾帶水氣，苗栗以南到高屏、台東仍要留意陣雨，山區局部單點可能出現豪雨。菲律賓東南方海面有熱帶擾動發展，未來可能增強朝菲律賓以東到巴士海峽移動，下周要關注是否影響台灣天氣。

對於凱米重災，林楚茵指出，凱米颱風來襲，昨天高雄單日雨量就超過莫拉克紀錄，更有氣象站累積雨量突破1600毫米，希望中南部朋友一切平安。這兩天持續受到外圍環流影響，中南部地區仍需防範超大豪雨。



林楚茵也提醒，民眾若因颱風造成財物損失，災害發生30天內可以向所在國稅局申請所得稅、營業稅等九大稅捐減免，申請災損減稅3步驟：第一、拍照存證，第一時間先拍照保存證據。第二、檢附損失清單及相關證明文件。第三、申請減免，依規定向所在地國稅局或地方稅稽徵機關申請。