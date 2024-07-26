「淹成水世界」彰化照常上班上課！　王惠美早安問候文被罵翻

記者唐詠絮／彰化報導

凱米颱風為彰化縣帶來強勁風雨，連夜的大豪雨，一半以上的鄉鎮至清晨仍舊積水及膝，但今天必須上班上課，無法清理家園，又必須冒著生命危險上班，昨天有超過2萬則留言灌爆縣長王惠美臉書，今天上午一則po文「鄉親平安！尚有零星路段仍積水，上班行車請注意安全！」再度引起民眾怒吼，「都成水世界了」，路面都成一片汪洋，屋內屋外都泡水，要怎麼上班上課。

▲彰化淹水嚴重，網友砲轟kuso要渡河上班。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化淹水嚴重。（圖／記者唐詠絮翻攝）

凱米颱風遠離，彰化縣掃到颱風尾，又逢大潮，造成沿海鄉鎮淹水災情不斷，電力也中斷，一夜難眠，大城鄉有6村緊急宣布撤離民眾，二林鎮水深超過60公分，昨天深夜廣興里與消防人員緊急動用膠筏將居民撤離，今天上午積水仍未退，不少人得冒著大雨載送小孩上課，走到半路還差點刁車，險象環生。

▲彰化淹水嚴重。（圖／議員賴清美提供）

賴清美議員今天一早便前往和美、伸港及線西鄉等地巡視，不僅淹水狀況未解，路面全成為小河流，居民屋內積水，已經無法分辨市水溝還是路面，民眾相當無奈，「這樣的日子還要叫我們去上班上課」。

王惠美粉專今天上午約7點上傳po文「鄉親平安！尚有零星路段仍積水，上班行車請注意安全！」，網友再度灌爆，瞬間超過5千則留言， 「唉⋯⋯無言，您是在哪個世界？」、「上班的人要保護好自己！積水路段田跟路傻傻分不清了」，甚至還有網友用縣長在水上活動貼圖kuso，「請縣長好好為民眾設想」。