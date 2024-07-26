凱米已致福建60多萬人受災　損失超5000萬元

▲今年第3號颱風「凱米」的中心已於25日19時50分前後在福建省莆田市秀嶼區登陸。（示意圖／翻攝天氣風險 WeatherRisk臉書）

記者鄭思楠／綜合報導

今年第3號颱風「凱米」的中心已於25日19時50分前後在福建省莆田市秀嶼區登陸，登陸時中心附近最大風力有12級（33米/秒），中心最低氣壓972百帕。截至26日6時，颱風「凱米」已造成福建省7個設區市59個縣（市、區）721個鄉鎮62.86萬人受災。

截至26日6時，「凱米」已造成福建省7個設區市59個縣（市、區）721個鄉鎮62.86萬人受災，農作物受災85.13公頃，直接經濟損失1146.11萬元（人民幣，約新台幣5193.68萬元）。目前災情還在進一步發展中，未接獲人員傷亡及重大災情險情報告。

颱風「凱米」已於25日19時50分前後在​​莆田市秀嶼區登陸，登陸時中心附近最大風力12級（33公尺/秒，颱風級）。 26日6時颱風中心位於三明尤溪縣境內，中心附近最大風力10級（28公尺/秒，強熱帶風暴級），將以每小時20公里左右的速度向北偏西方向移動，強度逐漸減弱，預計今天傍晚前後進入江西省境內。

統計24日6時到26日6時累積雨量，福建省共有49個縣（市、區）384個鄉鎮超過100毫米，15個縣（市、區）72個鄉鎮超過250毫米，9個縣（市、區）12個鄉鎮超過400毫米，以羅源中房鎮512.8毫米為最大；最大小時雨量為詔安橋東鎮85.9毫米。