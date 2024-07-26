　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

警告「放2天颱風假400億蒸發」被圍剿！　郭正亮反擊：桃園該放嗎

記者邱晟軒／綜合報導

凱米颱風侵襲台灣，中南部災情嚴重，全台多個縣市停止上班上課兩天。然而，前立委郭正亮一句「台灣放兩天颱風假的損失400億」，引發外界熱議。民進黨籍桃園市議員黃瓊慧怒批郭正亮說風涼話，郭正亮則回擊反問黃瓊慧：桃園雨量不大，該放假嗎？

郭正亮在24日的政論節目《大新聞大爆卦》上指出，台灣是唯一由縣市首長決定是否放颱風假的國家，直言「台灣放一天颱風假的損失接近200億元，再放1天就是400億元」。他認為，台灣的颱風假制度有待改進，建議朝野重新制定。

針對郭正亮言論，黃瓊慧在臉書發文怒批郭正亮莫名其妙，「要不要聽聽看自己在講什麼？中南部的災情不嚴重嗎？真的只會出一張嘴說風涼話」。她還提到高雄輕軌的嚴重災情，「直接變神隱少女火車，這樣不嚴重嗎？」並指責郭正亮的言論是天龍思維。

▲▼ 。（圖／翻攝《大新聞大爆掛》YouTube）

▲▼ 。（圖／翻攝《大新聞大爆掛》YouTube）

▲郭正亮根據氣象圖說明，雙北連放2天「有點過了」 。（圖／翻攝《大新聞大爆掛》YouTube）

郭正亮昨（25）日在節目《大新聞大爆卦》回應時強調，他之所以提到「颱風假放兩天損失400億」是指放假與否應從實際狀況、氣象單位評估，不應由地方首長決定。他話鋒一轉反問黃瓊慧，根據雨量圖顯示高雄雨量極大，當然應該放假，但北部地區雨量不大，桃園該放假嗎？

郭正亮重申，台灣出口占GDP達90%，貿易公司和銀行因颱風假關閉，外面的訂單和企業要結匯該怎麼辦？因此他強調，全世界沒有其他國家像台灣一樣，由地方政府決定颱風天是否放假，「這是我的意思」。

郭正亮進一步提到，美國的股市關門是911，除了這個沒看過美國股市關過門，一個國家有一些東西是不能關的，例如金融機構。他指出，這兩天剛好碰到股市停了，然而美股都巨跌，很多人做多、忘了清倉的人，禮拜五一開盤就有可能直接斷頭了，「這個是不是無妄之災？」

▼高雄暴雨大淹水！（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄暴雨大淹水！台電搶修被迫放緩，17541戶仍停電中。（圖／記者賴文萱翻攝）

ET快訊
快訊／台大13妹「公衛文」、小兔遭判2年！
快訊／暴雨狂下！台南自小客「折成V字形」　駕駛慘死
快訊／全家開出2張千萬發票！　門市一次看
顏寬恒宣判！顏家父子從「立委交棒」會走到「相同劇本」嗎？
幕後／柯文哲「沙盤推演」高虹安案　2情況新竹恐「被綠捧走」
快訊／顏寬恆遭重判7年10月　國民黨最新回應
快訊／顏寬恒喊「難以接受！」：這是最大冤枉
快訊／高虹安遭判7年4月！　市長將遭停職
這樣要上班？彰化淹水慘重畫面曝　議員轟：王惠美出來看
高雄災情慘找台中支援？　陳其邁證實和盧秀燕「通電話」
ETtoday又得獎了！　我在案發現場「鄭性澤案冤案」獲平冤

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

顏寬恒、高虹安重判7年！　藍綠白大咖都難逃「打貪重拳」

高虹安一審判7年4月！時力黨團「3理由」喊：主動辭職、重選市長

幕後／柯文哲「沙盤推演」高虹安案　2情況恐讓新竹票倉被綠「捧走」

快訊／顏寬恆涉貪遭判7年10月　國民黨：支持上訴捍衛清白

顏寬恒、高虹安涉貪同日被判7年　綠黨團：司法偵辦勿枉勿縱

高雄拿1200億元前瞻預算仍淹水　朱立倫：治水是否達效果須檢討

藍營質疑高雄災情慘「前瞻花去哪」　綠點多項建設：水確實退比較快

苗博雅揭「國中程度地理知識」　嘆：高雄昨日累積雨量是台北25倍

藍委籲啟動「颱風災害救助專案」　助農民現金救助、低利貸款

凱米颱風重創中南部　蔣萬安：有任何需求即刻派員協助救災

空拍「仁武游泳池」慘況！滯洪池全滿　民宅淹半樓高

高雄馬路變「黃河」 美術館豪宅區淹了！

空拍「仁武游泳池」慘況！　滯洪池全滿...民宅淹半樓高

高雄美術館豪宅區淹了！馬路變「黃河」　消防鳴笛聲不斷

花蓮女兒牆「6樓掉下」砸轎車　媽媽傷重身亡...兒昏迷搶救中

#凱米颱風 太強被吹歪　邊境犬出門下秒「滿臉驚恐」

濁水溪潰堤！彰化大城鄉「2村大撤退」　1400人緊急避難

高雄新建大樓「車道變瀑布」　雨灌地下室...住戶肉身擋水畫面曝

#典寶溪 暴漲溢出堤防！ 10輛車滅頂 #高雄 #凱米颱風

#高雄 美術館豪宅區 馬路變「黃河」！ #凱米颱風

顏寬恒、高虹安重判7年！　藍綠白大咖都難逃「打貪重拳」

高虹安一審判7年4月！時力黨團「3理由」喊：主動辭職、重選市長

幕後／柯文哲「沙盤推演」高虹安案　2情況恐讓新竹票倉被綠「捧走」

快訊／顏寬恆涉貪遭判7年10月　國民黨：支持上訴捍衛清白

顏寬恒、高虹安涉貪同日被判7年　綠黨團：司法偵辦勿枉勿縱

高雄拿1200億元前瞻預算仍淹水　朱立倫：治水是否達效果須檢討

藍營質疑高雄災情慘「前瞻花去哪」　綠點多項建設：水確實退比較快

苗博雅揭「國中程度地理知識」　嘆：高雄昨日累積雨量是台北25倍

藍委籲啟動「颱風災害救助專案」　助農民現金救助、低利貸款

凱米颱風重創中南部　蔣萬安：有任何需求即刻派員協助救災

【廣編】金山坐享增值利多　交通建設、五星酒店加持漲勢可期

陳柏毓連5戰優質先發7月防禦率1.00　林振瑋飆速159奪9K勝投入袋

說到做到！FB桃園社團管理員「送200碗豆花」　網一面倒讚：真男人

李多慧讚張立東是帥哥　轉身主動獻吻江宏傑　他心碎還怕被告

聯發科、三星深化合作　韓媒曝新高階平版將搭載天璣晶片

助高虹安貪汙！「4助理起訴」僅他無罪　兔姐、公衛文判2年

星期二就請好了！上班族「請1休5」　網喊：聽說老闆很不爽

命運般相遇！閔庚勳「愛上《認哥》製作人」　徐章焄早料到要結婚

快訊／暴雨狂下！台南自小客猛撞電桿「折成V字形」　駕駛慘死

逢低買輝達、台積電晶片股？　外資分析師曝「還太早」

李多慧被抓喝隊友的水！　比手勢拜託別說出去＞＜＂

政治熱門新聞

「淹成水世界」彰化照常上班上課　縣長被罵翻

是否放颱風假　北北基桃曝最優先考量

放2天颱風假「400億蒸發」！　郭正亮：全世界沒人這樣搞

警告「放2天颱風假400億蒸發」被圍剿！　郭正亮反擊：桃園該放嗎

強颱凱米重創南台灣　賴清德宣布：全國淹水50公分每戶補助2萬

凱米重創！黃捷喊團隊奔波一整天　「對高雄噴政治口水大可不必」

快訊／顏寬恆涉貪遭判7年10月　國民黨：支持上訴捍衛清白

陳其邁親曝和盧秀燕「通電話」

高屏水災情慘重！　韓國瑜心繫南部送5千瓶消毒水

快訊／北北基桃明正常上班上課

下令支援南部災情！　侯友宜調18台抽水機、60特搜人力支援救災

顏寬恒宣判出爐！　顏家父子從「立委交棒」會走到「相同劇本」嗎？

賴清德明早奔高雄、卓榮泰衝雲嘉南、鄭麗君赴宜蘭　兵分三路勘災

郭正亮警告「放2天颱風假損失400億」炸鍋！

更多熱門

相關新聞

強碰凱米不來了！　共機、共艦「今年首次」皆沒在台海周邊活動

強碰凱米不來了！　共機、共艦「今年首次」皆沒在台海周邊活動

氣象署上午8時半解除凱米颱風海警，不過颱風尾夾帶的豐沛雨量，預計會持續到今晚才會趨緩，氣象署針對苗栗以南14縣市發佈豪雨特報。因凱米颱風肆虐，共軍昨並未派戰機、戰艦在台海周邊活動，這也是今年第一次，共機與共艦都未出現在台海。

凱米已致福建60多萬人受災　損失超5000萬元

凱米已致福建60多萬人受災　損失超5000萬元

凱米肆虐「高雄單日雨量破紀錄」災情重　30天內3步驟申請災損減稅

凱米肆虐「高雄單日雨量破紀錄」災情重　30天內3步驟申請災損減稅

下令支援南部災情！　侯友宜調18台抽水機、60特搜人力支援救災

下令支援南部災情！　侯友宜調18台抽水機、60特搜人力支援救災

凱米海警解除「豪雨轟中南部」　熱帶系統下周一、二最靠台灣

凱米海警解除「豪雨轟中南部」　熱帶系統下周一、二最靠台灣

關鍵字：

台灣颱風假災情郭正亮黃瓊慧

讀者迴響

熱門新聞

5縣市逆轉「今改停班停課」

台中沙鹿泡在水裡　超商內部整片水

9縣市12地區明放颱風假！　全台「停班課懶人包」一次看

高雄大淹水挨轟！粉專曝7張照對比

快訊／顏寬恒涉貪！一審判決出爐

即／A助理費46萬　高虹安一審判7年4月

7-11開出千萬發票、14位百萬富翁

凱米減弱變瘦！前腳剛走又有熱帶擾動發展

逆轉再逆轉！全台停班課懶人包看這裡

「防洪板」實戰影片！　隔出高雄2個世界

台南下營上帝廟凌晨來神奇訪客向玄天上帝朝拜祈福

韓百萬網美公開男友　他頭躺比基尼害羞遮臉

即／高雄明改全面停班停課！

高雄淹水退去「滿地都是活魚」　網曝不撿造成1可怕後果

彰化明上班上課鄉鎮泡水中　王惠美被灌爆

更多

最夯影音

更多

空拍「仁武游泳池」慘況！滯洪池全滿　民宅淹半樓高

高雄馬路變「黃河」 美術館豪宅區淹了！

空拍「仁武游泳池」慘況！　滯洪池全滿...民宅淹半樓高

高雄美術館豪宅區淹了！馬路變「黃河」　消防鳴笛聲不斷

花蓮女兒牆「6樓掉下」砸轎車　媽媽傷重身亡...兒昏迷搶救中

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面