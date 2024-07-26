警告「放2天颱風假400億蒸發」被圍剿！　郭正亮反擊：桃園該放嗎

記者邱晟軒／綜合報導

凱米颱風侵襲台灣，中南部災情嚴重，全台多個縣市停止上班上課兩天。然而，前立委郭正亮一句「台灣放兩天颱風假的損失400億」，引發外界熱議。民進黨籍桃園市議員黃瓊慧怒批郭正亮說風涼話，郭正亮則回擊反問黃瓊慧：桃園雨量不大，該放假嗎？

郭正亮在24日的政論節目《大新聞大爆卦》上指出，台灣是唯一由縣市首長決定是否放颱風假的國家，直言「台灣放一天颱風假的損失接近200億元，再放1天就是400億元」。他認為，台灣的颱風假制度有待改進，建議朝野重新制定。

針對郭正亮言論，黃瓊慧在臉書發文怒批郭正亮莫名其妙，「要不要聽聽看自己在講什麼？中南部的災情不嚴重嗎？真的只會出一張嘴說風涼話」。她還提到高雄輕軌的嚴重災情，「直接變神隱少女火車，這樣不嚴重嗎？」並指責郭正亮的言論是天龍思維。

▲郭正亮根據氣象圖說明，雙北連放2天「有點過了」 。（圖／翻攝《大新聞大爆掛》YouTube）

郭正亮昨（25）日在節目《大新聞大爆卦》回應時強調，他之所以提到「颱風假放兩天損失400億」是指放假與否應從實際狀況、氣象單位評估，不應由地方首長決定。他話鋒一轉反問黃瓊慧，根據雨量圖顯示高雄雨量極大，當然應該放假，但北部地區雨量不大，桃園該放假嗎？

郭正亮重申，台灣出口占GDP達90%，貿易公司和銀行因颱風假關閉，外面的訂單和企業要結匯該怎麼辦？因此他強調，全世界沒有其他國家像台灣一樣，由地方政府決定颱風天是否放假，「這是我的意思」。

郭正亮進一步提到，美國的股市關門是911，除了這個沒看過美國股市關過門，一個國家有一些東西是不能關的，例如金融機構。他指出，這兩天剛好碰到股市停了，然而美股都巨跌，很多人做多、忘了清倉的人，禮拜五一開盤就有可能直接斷頭了，「這個是不是無妄之災？」

▼高雄暴雨大淹水！（圖／記者賴文萱翻攝）