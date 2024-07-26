下令支援南部災情！　侯友宜調18台抽水機、60特搜人力支援救災

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）



記者崔至雲／台北報導

凱米颱風25日清晨雖然已出海，但強颱帶來超大豪雨重創高雄，從市中心到郊區多處嚴重淹水。新北市長侯友宜要求調度18台移動式抽水機即刻投入中南部救災復原工作，據了解，機組今（26日）將出發前往中南部；此外，也派出特搜人力40人含搜救犬3隻、義消特搜含外部專家20人，共60人及各式救災車輛15部，隨時準備前往中南部協助救災。

侯友宜在25日的災害應變會議中，除掌握全市29區風災情況，要求各單位即起盡速復原市容外，也指示消防局及水利局盤點資源，隨時準備馳援災情嚴重的縣市區域。

侯友宜除要求各局處以最快的效率復原新北市外，並同步盤點人力、物力，以支援受災嚴重的南部縣市。會後新北消防局、水利局立刻盤點人力、抽水機等資源，迅速調度18台移動式抽水機，包括 12吋抽水機4台、6吋抽水機 6台、4吋抽水機2台以及3吋抽水機6台，可即刻投入中南部救災復原工作。

同時，侯友宜也要求消防局動員特搜大隊，支援特搜人力40人含搜救犬3隻、義消特搜含外部專家20人，共60人及各式救災車輛15部，隨時準備前往中南部協助救災。

新北市府表示，面對天災的威脅，不分南北、不分地方中央，新北市與各縣市齊心齊力，一起度過本次凱米颱風帶來的災情衝擊。

