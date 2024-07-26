凱米海警解除「豪雨轟中南部」　熱帶系統下周一、二最靠台灣

▲氣象署解除凱米颱風海上警報。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

氣象署上午8時半解除凱米颱風海警，受寬廣外圍環流影響，中南部今防大雨或豪雨。至於下周是否有颱風出現，氣象署表示，菲律賓東方未來可能有低壓發展，朝西北移動，下周一、下周二接近台灣海面，要留意未來發展。

根據最新氣象資料顯示，第3號颱風過去3小時強度持續減弱，暴風圈亦較縮小，目前中心在馬祖西方陸地，向西北轉北北西移動，對馬祖、金門、台灣北部海面及台灣海峽北部的威脅已解除。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署預報員劉宇其表示，氣象署已解除凱米海上警報，凱米已經到馬祖偏西方200公里陸地，受陸地破壞，強度減弱，暴風半徑也縮小，台灣臨海也脫離威脅，但伴隨寬廣外圍環流，仍會影響台灣天氣。

回顧凱米颱風對台影響，劉宇其指出，凱米颱風7月20日生成，往台灣靠近，氣象署分別在7月22日、23日發布海警和陸警，北部、東半部風雨增加，凱米颱風在7月24日下午出現擺動，下午到傍晚往南移動，颱風眼牆帶來強風豪雨襲擊宜蘭、花蓮，花蓮出現14級陣風，凱米颱風25日登陸宜蘭南澳，強風豪雨對宜蘭造成衝擊，太平山出現1200毫米累積雨量，後方挾帶大量西南風水氣，西半部降雨在25日達到最高峰。

劉宇其指出，台南、高雄部分鄉鎮出現時雨量超過100毫米非常劇烈的短延時強降雨，其中最多的是高雄市多納林道，有1838.5毫米，屏東縣尾寮山則有1584毫米，嘉義縣奮起湖1528.5毫米。

劉宇其表示，隨颱風遠離，氣象署稍早解除颱風警報，但寬廣外圍環流仍影響台灣天氣，雷雨胞從西南方移入台灣陸地，中部南部仍有局部大雨或豪雨，澎湖也有局部豪雨，金馬要留意局部大雨。

降雨分布上，劉宇其提醒，今天白天各地有雨，中部、南部雨較多，容易有局部大雨或豪雨，今入夜到明天轉偏南風，南部有大雨外，花東迎風面地區也開始有局部大雨。

至於下周是否還會有颱風出現，劉宇其表示，菲律賓東方低氣壓未來可能發展起來，有機會朝西北方向移動，下周一、下周二接近台灣海面，要留意最新氣象資訊。