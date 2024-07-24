陳耀訓拒改單！消保官：颱風不可歸責消費者　不宜自訂這1規定

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陳耀訓拒改單！消保官：颱風不可歸責消費者　不宜自訂「未取貨視同放棄」

▲▼陳耀訓蛋黃酥遇颱風假卻不給改單，引發民眾怒火。（圖／翻攝自Facebook／陳耀訓·麵包埠Yoshi Bakery）

▲陳耀訓蛋黃酥遇颱風假卻不給改單，引發民眾怒火。（圖／翻攝自Facebook／陳耀訓·麵包埠Yoshi Bakery）

記者袁茵／台北報導

號稱「蛋黃酥界愛馬仕」的陳耀訓被大批饕客追捧，經常開賣1分鐘完售，但有網友發文指控，取貨日撞上颱風天，結果陳耀訓竟不准取消或更改訂單，客服甚至稱「颱風天也不是我們的問題」，使民眾冒雨取貨。對此，台北市簡任消保官龔千雅回應，颱風屬不可歸責於消費者情形，不宜自訂「若隔日仍未取貨，視同放棄」。

針對陳耀訓蛋黃酥24日讓民眾冒雨危險取貨，甚至稱保留至25日下午4時前領取，若未取貨視同放棄，然而基北北桃25日又遇上停班停課一事，台北市簡任消保官龔千雅回應，截至24日晚間8時，台北市目前接獲1件消費者申訴。

龔千雅指出，消費者若因颱風因素擔憂人身安全，進而無法如期前往取貨，既屬不可歸責於消費者情形，建議業者可彈性提供代為保管蛋黃酥方案，供消費者選擇於颱風離開後再前往取貨，不宜自訂「若隔日仍未取貨，視同放棄」。

網友在Threads發文直呼，「陳耀訓真的超瘋！不准取消或更改訂單，仗著名氣要大家出門取貨！致電客服還回我颱風天也不是他們的問題，超傻眼...我這輩子是不會再吃了。」並表示好在自己訂的已轉讓釋出，「我真的不想颱風天還要在外面排隊。」

而「陳耀訓·麵包埠Yoshi Bakery」粉專23日也公告，24日正常營業，除了提供取貨服務，現場也會販售麵包，「若考量安全因素，無法當日來取貨，我們會將商品常溫保留至隔天（僅至16:00）。由於QR碼隔日已經無法使用，需提供完整訂單編號、訂購者姓名、訂購者電話作為核對。」

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