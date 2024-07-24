凱米襲花蓮！強風吹翻招牌重砸馬路　東大門夜市慘成廢墟

記者趙蔡州／綜合報導

凱米颱風襲台，帶來強風豪雨，花蓮縣24日晚間出現驚人風雨，有民眾拍下市區有招牌被強風吹落，東大門夜市儘管商家已經做了防颱準備，仍有大量雜物、烹飪台甚至冰箱被吹到路上。花蓮縣政府為了防止民眾外出發生意外，已經針對21處道路、3處橋樑進行封閉。

▲花蓮民眾拍下市區有招牌被吹落，摔到路面上發出巨大聲響。（圖／翻攝自tiktok）

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有民眾拍攝花蓮市區林森路、中山路路口的風雨情況時，恰好拍下旁邊大樓懸掛的「花蓮醫師公會」招牌被強風吹落，落地發出的巨響讓拍攝者忍不住叫了出來。也有民眾拍下東大門夜市的慘況，可以看見儘管商家已經做了防颱準備，仍有大量雜物、食材烹飪台甚至冰箱被吹到路上，現場宛如一片廢墟。

▲東大門夜市被強烈風雨侵襲，現場雜物與商家器材被吹飛到路上，現場宛如廢墟。（圖／翻攝自記者爆料網）

花蓮縣政府為了防止民眾外出發生意外，24日晚間8點30分針對花蓮市、吉安鄉、秀林鄉、瑞穗鄉、豐濱鄉、玉里鎮共21處道路、3處橋樑進行交通管制，同時客運、鐵路全線停駛，航空亦全線停飛封閉。

花蓮市：

花蓮市國福區石壁堂前防汎道路預警性封閉。

北興路段原民館前往東興路方向單線雙向通行。

中美九街自化道路至東興三街口道路封閉。

中美路吉林至民路口道路封。

國盛七街道路封閉。

德安六街涵洞道路封閉。

德安三街道路封閉。

林森路467巷防汎道路預警性封閉。

吉安鄉：

壽豐鄉193縣道23.K至31K預警性封閉。



秀林鄉：

蘇花路廊蘇澳（台9線104K+130）至崇德(台9線165K+700)及台9丁線蘇澳至和仁路段，8時封閉禁止進入。

秀林鄉花2線（舊台9線）太魯閣往崇德路段預警封閉。

中橫公路台8線關原至太魯閣閣口路段於24日9時起實施預警性封路「只出不進」管制，11時全面封閉。

瑞穗鄉：

花64線（瑞港公路）OK全線實施預警性封閉。

瑞穗牧場旁叉路預警性封閉。

舞鶴83之2號旁往瑞穗D024崩塌地道路（預警性封閉）。

富興六號及八號過水道路（預警性封閉）。



豐濱鄉：

花64線（瑞港公路）26K全線實施預警性封閉。

台11甲線光豐公路4k〜16k（光復〜豐濱）17時起只出不進，18時全線封閉。



玉里鎮：

赤科山產業道路（1k處＿實施道路預警性封閉。

竹林產業道路實施道路預警性封閉。

高寮大橋便道東、西兩端道路實施預警性封閉。

竹林橋實施道路預警性封閉。

長良便道封閉。