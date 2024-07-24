快訊／花蓮咖啡店「巨型摩艾像」遭強風吹斷　躺倒馬路中央

▲花蓮軒轅路上一處咖啡店樓頂的「巨型摩艾像」遭強風吹斷，躺倒馬路中央。（圖／翻攝自記者爆料網）

記者柯沛辰／綜合報導

強颱凱米撲台，各地都有風雨。花蓮市一間咖啡廳樓頂的裝置藝術疑似不敵強風，被吹倒墜落在軒轅路上。照片中可見，摩艾石像外觀的巨型木雕被吹斷，橫躺在馬路中央，畫面令人怵目驚心。

事實上，花蓮市自昨晚（23日）起就接獲多起路樹傾倒意外，包括華東路、中美路、東興路等多處都有路樹橫躺。清潔隊派員在第一時間前往排除，24日清晨精美路上也有一棵約7米高的大榕樹，不敵強勁風勢倒伏，造成交通受阻。

▲▼「巨型摩艾像」原先在咖啡店樓頂。（圖／翻攝自Google Maps）

另外，受到外圍環流影響，為避免台11甲線4K~16K（光復~豐濱）光豐公路發生坍方與土石流，造成交通阻斷、人車受困情況，自24日17時實施預警性封路只出不進，18時全線封閉。

氣象署指出，凱米暴風圈涵蓋大部分台灣，朝西北西方向前進，今晚到明天清晨影響台灣最劇烈，東半部及西邊沿海鄉鎮、澎湖及蘭嶼超過10級陣風，預計傍晚中心接近宜蘭、花蓮陸地，不排除出現15級陣風。

對此，市長魏嘉彥提醒，凱米的外圍環流不容輕忽，有可能會帶來致災性的強風豪雨，由於正值天文大潮，沿海地區也要特別留意海水倒灌，已指示各課室主管關注颱風動向，並要戒備因應，以防萬一。