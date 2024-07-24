偷跑？臉書提前30分鐘發「北北基桃停班課」　蔣萬安：小編測試時誤發

▲台北市長蔣萬安。（資料圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

強颱凱米步步進逼，外界關心各縣市25日會不會再停班停課1天，基北北桃4市固定在晚間8時對外公布，想不到台北市長蔣萬安臉書卻突然在晚間7時30分左右，公告基北北桃25日停止上班上課一天，事後又緊急刪除文章，引發網友熱議。對此，蔣萬安回應，是小編測試時誤發。

根據被刪除的蔣萬安臉書文章顯示，「市民朋友晚安，外面的風雨越來越大了，我宣布台北市明天（25）停止上班上課」，並喊話大家繼續待在家裡。但由於基北北桃有共識晚間8時才會一同對外公布，蔣萬安臉書文章過不到2分鐘便緊急刪除，不過已遭到諸多網友備份，並在PTT引發討論。

而蔣萬安24日晚間7時到災害應變中心主持第3次工作會報，行程結束時已超過晚間8時，因此台北市政府也正式對外公告，依據交通部中央氣象署最新天氣預報資料，並經基北北桃共識，25日各機關學校停止上班及上課。

會後，被問到是不是臉書小編太緊張，7時30分左右就不小心偷跑？蔣萬安回應，確實剛剛小編有向他回報，因為事先都會擬好上班上課或停班停課版本，但測試時不小心按到，所以就發了出去，之後便趕快刪除，「基本上我們都跟4縣市談好，大家一致在8點的時候宣布隔天是否停班停課」。

蔣萬安也說，現在已經正式對外宣布停班停課，再次提醒民眾，不要認為「哦！放假」，然後就外出，因為據目前了解，災情很大比例是路樹傾倒，也確實造成民眾外出騎機車受傷，因此今晚入夜至明天早上，風級最高可達11級陣風，雨勢則特別在南港、信義、文山、北投山區，累積雨量都會非常大，再次提醒民眾，非必要別外出，確保自身安全。

▼台北市長蔣萬安臉書於7時30分左右一度發出25日停班停課，引發網友討論。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安）