川普討要保護費　前空軍副司令喊「沒問題」：售台66架F-35

▲F-35A。（圖／美國空軍）

實習記者歐承翰／台北報導

前美國總統、共和黨總統候選人川普日前接受媒體專訪時提到，台灣應向美方支付保護費，對此，前空軍副司令張延廷今（23）日表示，花錢跟美國買武器不是問題，正好提出需求購買66架F-35戰鬥機取代妥善率日漸下滑的幻象2000。

針對川普日前提及「台灣應支付美國軍費」，張延廷今日在廣播節目《POP撞新聞》坦言，這不是選舉語言，川普真的會做到，因為他是生意人，會謀求最大利益並以美國為第一優先。

至於川普說要對台灣收「軍費」，到底什麼意思？主持人黃暐瀚認為，南韓有美國駐軍，而台灣沒有，川普的意思不太可能是直接跟台灣收錢，增加軍購或提高國防預算，是比較合理的作法。

張延廷直言，增加對美軍購一直是台灣政府在做的事，而花錢跟美國買武器也不是問題，問題在美國賣的是不是台灣需要的武器？他建議，台灣應該購買66架F-35戰鬥機（22架為一中隊，66架剛好三個中隊），以取代妥善率日漸下滑的幻象2000。

另外，黃暐瀚指出，台灣目前國防預算佔比GDP2.5%，約6000億，如果要提升到3%，就得增加到7200億。若是要達到川普國安顧問歐布萊恩所說的5%，那就得提升到1.2兆元，等於是政府年度總預算的43%，將嚴重排擠其他項目的預算。但他強調，川普過去在任期間，對北約盟國的要求也是3%，要台灣一口氣增加到5%的可能性不大。

▲F-35B。（圖／美國海軍）

▲F-35。（圖／德國聯邦國防軍）