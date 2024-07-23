川普拿下民主黨大票倉！　最新民調「微幅領先」賀錦麗

▲川普在新罕布夏州的民調中微幅領先賀錦麗。（示意圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國新罕布夏州是民主黨的鐵票倉，自2000年代以來就從未有共和黨籍的總統候選人在此獲勝，然而最新民調卻顯示，川普以些微差距領先可能代替拜登出馬的賀錦麗，有望在此贏得4張選舉人票。

拜登21日閃電宣布退選，並表態支持副總統賀錦麗，然而根據《新罕布夏日報》的最新民調顯示，川普在新罕布夏州的民調以40.2%微幅領先賀錦麗的39.3%，另有20.5%的選民支持獨立候選人小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）。

該份民調在7月19日至21日期間進行的，正值外界強烈猜測拜登是否退選的關鍵時刻。由於民調時間包含拜登宣布退選的當天，因此內容也包含了川普與拜登之間的對決情況。結果顯示，川普39.7%、拜登39.4%以及小羅勃甘迺迪20.9%，其中川普些微領先拜登0.3%。

這些數據均在3.99%的誤差範圍內，但該份民調數據卻附加了一項說明稱，「使用線上方式進行的政治民調相較於其他民調有時會顯示出自由派與民主黨偏向，因此在解讀結果時應將這點考慮在內。」而這也間接表示，實際差距可能更大。

儘管拜登和賀錦麗很大程度鞏固了在民主黨的地位，但卻不如川普在共和黨內的「鐵粉」支持強。拜登在民主黨內的支持率為77.4%，賀錦麗為77.7%。相比之下，川普在對上拜登的假設情況中擁有84.4%的黨內支持率，而在對上賀錦麗的假設情境中支持率為82.7%。