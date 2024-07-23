拜登退選衝擊台美關係？　綠分析：無論誰繼任都會堅持建制派路線

▲「民主台灣．和平永續 2024新生代國家安全培力營」啟動記者會。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨中國事務部今（23日）召開「民主台灣．和平永續 2024新生代國家安全培力營」啟動記者會，對於近期美國大選變局，國策研究院顧問董立文強調，美國整體戰略並不會改變。無論民主黨的繼任者是誰，相信都會堅持外交建制派的路線，繼續支持台灣；而川普競選至今更已三度提到台灣，其中也有提出防衛台灣的承諾。台灣對於美國大選中的對台論述，以及中國會如何反應、台灣自身應如何應對等等，都會是今年營隊模擬的主軸。

對於相關培力營，民進黨中國事務部主任吳峻鋕表示，中國事務部過去長期辦理營隊培養國安人才，近來國際情勢變動激烈，美中競爭的結構也會維持，台灣位於第一島鏈樞紐，如何維繫民主制度、國家安全與經濟繁榮，成為台灣的重要課題，培養有能力的謀劃國家戰略的青年人才也是重要一環，讓台灣的民主有繼續存續的能力及空間。

吳峻鋕強調，國際逐漸重視中國風險，除美國民主、共和兩黨已在「中國議題」已經達成共識，歐盟主席馮德萊恩也在演說時，明確指出中國威脅台灣，全世界都應該提高警覺。為了因應新國際情勢，本次邀請「台灣資訊環境研究中心IORG」的主持人游知澔為學員講授「資訊作戰」以及其因應之道，也在「政經情勢模擬」中，引入臉書半導體專家「許美華」相關案例，藉由真實案例，訓練學員思考做出決策。

民進黨副秘書長何博文表示，中國發展已從「和平崛起」變「霸權崛起」，國際社會都看在眼裡，經濟發展不但沒有帶給中國「民主化」，反而造就出了「習皇帝」。中國「窮兵黷武、危我日亟」，在賴清德總統上任後，不只發動圍台軍演，企圖透過「炮彈、銀彈、認知作戰」等各種手段，威脅與壓迫台灣。

何博文強調，面對中共持續想要併吞台灣的野心，民進黨主張，不僅要正視這些威脅的存在，更要透過強化自己的實力，與國際社會共同面對且守護台灣與區域的和平穩定。民進黨也重申，絕不會在壓力下屈服，也會信守承諾維持現狀，致力維護台海的和平穩定。

國策研究院顧問董立文表示，美國大選近期發生許多戲劇性的轉折，但美國整體戰略並不會改變。無論民主黨的繼任者是誰，相信都會堅持外交建制派的路線，繼續支持台灣；而川普競選至今更已三度提到台灣，其中也有提出防衛台灣的承諾。台灣對於美國大選中的對台論述，以及中國會如何反應、台灣自身應如何應對等等，都會是今年營隊模擬的主軸。