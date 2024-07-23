賀錦麗幾乎篤定獲提名！　外媒盤點4可能副手人選

▲拜登宣布退選後，公開支持賀錦麗接棒。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登宣布退選後，公開支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）接棒。《美聯社》非官方統計顯示，目前賀錦麗已獲得至少2214人的支持，幾乎篤定能代表民主黨參選，而民主黨最晚將在8月7日提名總統候選人，《美聯社》也整理出可能擔任賀錦麗副手的4名人選。

●肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）

貝希爾去年在競選連任時，擊敗了時任共和黨籍肯塔基州司法部長卡麥隆（Daniel Cameron），能在過去兩屆總統大選都投給川普的「紅州」勝出，也鞏固了他在民主黨內的新星地位。

▲肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）。（圖／達志影像／美聯社）



現年46歲的貝希爾過去是名律師，在他的帶領之下，肯塔基州實現了破紀錄的經濟增長，加上新冠疫情和龍捲風災情應對良好，讓他備受選民讚譽。

不過，肯塔基州並非傳統搖擺州，川普2020年大選在當地狂贏26％，因此選擇貝希爾作為副手，對賀錦麗幫助並不大。

●北卡羅萊納州州長庫珀（Roy Cooper）

現年67歲的庫珀在2016年當選州長前，曾任4屆州檢察總長，也曾在州眾議會和州參議會擔任多數黨領袖。庫珀在2020年競選連任時，儘管川普贏得了北卡州的選舉人票，他仍以4.5個百分點的優勢順利連任，因此外界相信，屬於溫和派的他，很有可能幫助賀錦麗鞏固北卡州票倉。

▲美國北卡州州長庫珀（Roy Cooper）。（圖／達志影像／美聯社）



庫珀已於21日晚間表態支持賀錦麗，兩人也曾短暫交談；拜登宣布退選前，就有民主黨知名人士與權威猜測，如果賀錦麗成為候選人，庫珀可能成為潛在的競選搭檔。

●亞利桑納州參議員凱利（Mark Kelly）

凱利在2020年亞利桑納州特別選舉中，擊敗共和黨籍議員麥薩利（Martha McSally），而他過去曾參與39次波灣戰爭任務，也是美國國家航空暨太空總署（NASA）退役太空人。

▲亞利桑納州參議員凱利（Mark Kelly）。（圖／達志影像／美聯社）



現年60歲的凱利專注在邊境、國安與軍事問題上，屬於民主黨溫和派，外界認為他有助於補強賀錦麗在這方面的政策。此外，在2020年的民調中顯示，若是凱利或拜登對決川普，凱利支持率還略高於拜登2個百分點。

●賓夕法尼亞州長夏皮洛（Josh Shapiro）

51歲夏皮洛所領導的賓州是11月大選最大的搖擺州，夏皮洛2022年11月以壓倒性票數勝過保守派對手，於2023年1月出任賓州州長，之前他曾兩次獲選為賓州檢察長。

▲賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）。（圖／達志影像／美聯社）



夏皮洛是一名公開的中間派人士，這些特質或許有助他出線。此外，他已於21日表態支持賀錦麗，「賀錦麗是一名值得支持的愛國者，民主黨最好的前進道路，就是在副總統賀錦麗的身後迅速團結起來，並且重新集中精力，贏得總統大選。」

除了以上4名人選以外，密西根州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer）、加州州長紐松（Gavin Newsom）、伊利諾州長普里茨克（JB Pritzker）和馬里蘭州長摩爾（Wes Moore）也都是總統或副總統的熱門人選。

民主黨全國代表大會將在8月1日至5日舉行虛擬提名，並在19至22日在芝加哥舉行全代會，最遲將在8月7日提名總統候選人。