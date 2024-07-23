美特勤局長認了！　川普遇槍擊是「數十年來最重大失敗」

▲美國特勤局局長奇鐸（Kimberly Cheatle）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國特勤局局長奇鐸（Kimberly Cheatle）表示，共和黨總統候選人川普遭槍擊是特勤局數十年來最嚴重的行動失敗，她將為此負起全責，但拒絕請辭。

奇鐸22日在國會聽證會上坦承，川普遭槍擊是特勤局數十年來最嚴重的行動失敗，她也會為此負起全部責任，「我們將調查此事是如何發生的，我們將採取糾正措施，確保此類事件不再發生。」

不過，在聽證會上她仍堅稱自己是領導特勤局的最佳人選，拒絕請辭。

議員在聽證會上提出許多疑問，包含川普在受到嚴密保護的情況下，20歲槍手克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）為何能如此接近川普，還有在當地執法部門認定克魯克斯是可疑人物後，為何川普還被允許上台。

奇鐸表示，在克魯克斯開槍之前，當地執法部門確實曾看到他帶著測距儀，如果特勤局知道他具有「實際威脅」，就不會將川普帶上台；雖然克魯克斯曾被回報是可疑人物，但直到槍擊發生前幾秒，才被判定有實際威脅，「一個揹著背包的人不會構成威脅，一個拿著測距儀的人也不會構成威脅。」

當被問及，為何槍手所在的屋頂上沒有安排特勤人員，或特勤局是否利用無人機監視該地區時，奇鐸僅回應，她還在等待調查結果。