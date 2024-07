《辛普森家庭》撞衫賀錦麗神預言！　編劇回應了

▲麗莎身上穿的紫色套裝,與賀錦麗2021年宣誓就職的衣服顏色相同,且都戴著珍珠項鍊。(圖/翻攝自YouTube)



記者張方瑀/綜合報導

美國經典動畫《辛普森家庭》以褒貶時事聞名,過去也曾「神預言」各種國際大事,而近來有網友發現,美國副總統賀錦麗有可能代表民主黨參選總統,似乎也被《辛普森家庭》預測中,就連其中一名編劇都貼文表示,「很榮幸能成為『辛普森預言』的一份子。」

《辛普森家庭》2000年3月首次播出第11季第17集,名為「巴特走向未來」(Bart to the Future),內容為麗莎(Lisa Simpson)是美國總統。不過有眼尖網友發現,在這集裡面,麗莎身上穿的紫色套裝,與賀錦麗2021年宣誓就職的衣服顏色相同,且都戴著珍珠項鍊。

.@TheSimpsons “prediction” I’m proud to be a part of. pic.twitter.com/ZvkqotRpsn