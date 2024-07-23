《辛普森家庭》撞衫賀錦麗神預言！　編劇回應了

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《辛普森家庭》撞衫賀錦麗神預言！　編劇樂回應：很榮幸

▲▼神預測「撞衫賀錦麗」 辛普森編劇回應了。（圖／翻攝自YouTube）

▲麗莎身上穿的紫色套裝，與賀錦麗2021年宣誓就職的衣服顏色相同，且都戴著珍珠項鍊。（圖／翻攝自YouTube）

記者張方瑀／綜合報導

美國經典動畫《辛普森家庭》以褒貶時事聞名，過去也曾「神預言」各種國際大事，而近來有網友發現，美國副總統賀錦麗有可能代表民主黨參選總統，似乎也被《辛普森家庭》預測中，就連其中一名編劇都貼文表示，「很榮幸能成為『辛普森預言』的一份子。」

《辛普森家庭》2000年3月首次播出第11季第17集，名為「巴特走向未來」（Bart to the Future），內容為麗莎（Lisa Simpson）是美國總統。不過有眼尖網友發現，在這集裡面，麗莎身上穿的紫色套裝，與賀錦麗2021年宣誓就職的衣服顏色相同，且都戴著珍珠項鍊。

身為《辛普森家庭》其中一名編劇的吉恩（Al Jean）也在社群網站X上轉發貼文表示，「很榮幸能成為『辛普森預言』的一份子。」

網友們也紛紛表示，「《辛普森家庭》已經成為我們這個時代最歷久不衰的謎團之一了」、「預測真是準到令人不安」、「我現在相信《辛普森家庭》每一集撰寫劇本的人都是時空旅行者」、「如果她真的變總統就有趣了！」

▲▼美國副總統賀錦麗。（圖／達志影像／美聯社）

▲賀錦麗2021年身穿亮紫色套裝被視為團結與跨黨派合作的象徵。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，賀錦麗2021年身穿亮紫色套裝宣誓就職的那一天，美國前第一夫人蜜雪兒（Michelle Obama）與希拉蕊（Hillary Clinton）也都穿上紫色服裝。依據CNN、《今日美國》先前報導，她們選擇穿紫色服裝是有原因的，因為這是民主黨「藍色」與共和黨「紅色」的融合結果，被視為團結與跨黨派合作的象徵。

這並非《辛普森家庭》第一次神預測全球重大事件，近期前總統川普遇槍擊濺血一案，讓英國第4頻道也緊急停播《辛普森家庭》，因為原本要播出的集數內容，出現和川普槍擊案類似的場景。

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