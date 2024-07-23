雲林休旅車猛路邊撞貨車！一路推撞電桿...車頭冒白煙毀爛

記者蔡佩旻／雲林報導

好險還沒上車！雲林縣古坑鄉21日中午發生一起車禍事故，一輛休旅車猛力撞上停放在路邊的貨車，在無煞車狀況下，一路推撞到電線桿才停下，不僅電線桿「腰折」，休旅車頭更卡死在貨車後斗冒白煙，在隔壁買午餐的小貨車駕駛表示，「剛結完帳準備走出店，好險還沒上車，差幾秒就會被撞到！」

▲休旅車猛力撞上停放在路邊的貨車，無煞車狀況更是一路推撞到電線桿才停下，2車卡死狂冒白煙。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

車禍地點位於光昌路上一間小吃店外頭，兩名活動場佈公司的員工將小貨車停放在一間店門前，內用午餐結完帳才要準備上車，就看到一輛白色休旅車不明原因高速撞上他們的貨車，好險白車駕駛僅受擦挫傷無大礙，車內有一名小孩疑似撞擊到嘴巴，造成大量流血，在場民眾趕緊協助聯絡送醫。

▲猛烈撞擊，休旅車車頭幾乎全毀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



現場一片狼藉，白車車頭嚴重扭曲變形，更因為撞擊力道過大，兩車車體完全卡死，附近熱心民眾開堆高機協助，才將兩輛車分開，場佈公司員工躲過一劫，直呼「好家在！」，據在場協助民眾表示，白車駕駛疑似精神不濟才會撞上，好險有繫安全帶，加上安全氣囊保護，駕駛僅受輕傷。

▲車內有一名小孩疑似撞擊到嘴巴，在場民眾趕緊協助聯絡送醫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）