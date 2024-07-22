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推動「在宅急症照護加值」　雲林率先編列450萬提升醫療品質

▲雲林縣衛生局配合健保署「在宅急症照護試辦計畫」推出加值方案，今日舉辦「《醫路守護 雲林好照》113年度雲林縣在宅急症照護加值方案」記者會。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣衛生局配合健保署「在宅急症照護試辦計畫」推出加值方案，今日舉辦「《醫路守護 雲林好照》113年度雲林縣在宅急症照護加值方案」記者會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中央健康保險署「在宅急症照護試辦計畫」7月上路，雲林縣衛生局配合計畫推出加值方案，今（22）日於舉辦「《醫路守護 雲林好照》113年度雲林縣在宅急症照護加值方案」啟動記者會，盼透過「在宅實作工作坊」、「支援中心」、「行動醫療設備支援」及「醫事人員偏鄉跨區服務加值」加速整合居家醫療服務。

雲林縣衛生局整合台大雲林分院、雲林基督教醫院組成2支在宅急症照護團隊，包括成大斗六分院、天主教若瑟醫院、中國醫藥大學北港附設醫院、麥寮長庚醫院、天主教福安醫院、基層診所、居家護理所、呼吸治療所及社區藥局等 37家成員，並率全國之先自編450萬經費，推出加值方案，包括支援中心、行動醫療設備支援等。

縣長張麗善表示，健保署公告在宅急症照護試辦計畫7月1日上路，然而，提供此服務需要多種可攜式診斷設備、遠距會診通訊設備等，皆所費不貲，為使計畫推展順利，編列經費規劃，使民眾不必到醫院住院也能接受良好的照護，減少院內交叉感染風險及交通往返的不便，減輕鄉親的負擔，實現在地安養，亦提升在宅照護醫療人員的服務品質。

台灣在宅醫療學會祕書長楊玲玲表示，全台失能及住宿機構的住民共20萬人，發生急性感染症可以申請在宅急症照；台灣在宅醫療學會副秘書長、好所宅院長黃子華表示，目前在沖繩參訪希望藉由日本的成功模式，成為雲林的經驗，打造出在宅醫療的醫療生態圈。

衛生局長曾春美表示，日本在宅醫療發展比台灣早近20年，以東京都在宅醫療診所悠翔會理事長佐佐木淳醫師經驗「跨專業合作」及「建立 24 小時應對機制支援系統」是在宅醫療成功的要素，我們希望交流學習制定符合雲林的執行模式。

曾春美強調，加值方案與社團法人台灣在宅醫療學會合作，借重學會長年於前線推展居家醫療之經驗，共同為提供縣民全人照護努力。建立「支援中心」落實不間斷的團隊協作照護，提供可攜式床邊診斷、視訊診療及遠端監控等設備支援；另，對於服務範圍偏遠之地區提供交通補貼，輔以行動支援車用於機動調配，優化在宅急症照護服務。

▲雲林縣衛生局配合健保署「在宅急症照護試辦計畫」推出加值方案，今日舉辦「《醫路守護 雲林好照》113年度雲林縣在宅急症照護加值方案」記者會。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲113年度雲林縣在宅急症照護加值方案啟動記者會，盼透過「在宅實作工作坊」、「支援中心」、「行動醫療設備支援」及「醫事人員偏鄉跨區服務加值」加速整合居家醫療服務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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