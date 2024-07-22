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古坑國小舊宿舍修復再利用　打造歷史與功能兼具的公共空間

▲雲林縣歷史建築古坑國小舊宿舍修復及再利用工程之規劃設計獲2024國家卓越建設特別獎，於今日開工。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣歷史建築古坑國小舊宿舍修復及再利用工程之規劃設計，獲2024國家卓越建設特別獎，於今日開工。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣歷史建築古坑國小舊宿舍修復及再利用工程之規劃設計獲2024國家卓越建設特別獎，於今（22）日開工，雲林縣長張麗善、文化觀光處長陳璧君、古坑鄉長林慧如等人參與，現場由規劃設計者蔡沛辰建築師講解修復工程及未來再利用的整體設計構想。

「古坑國小舊宿舍」興建於1934年，古坑雖為當時古坑庄最大的村落，也是庄役場所在地，但當地學童皆需到鄰村的崁頭厝公學校就讀，路途遙遠且間隔崁頂溪，雨季的時候通學危險，地方人士認為分教場有其設立的必要，設崁頭厝公學校古坑分教場，「古坑國小舊宿舍」即為此時所興建，並作為學校之教職員宿舍。

▲雲林縣歷史建築古坑國小舊宿舍修復及再利用工程之規劃設計獲2024國家卓越建設特別獎，於今日開工。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲縣長張麗善、文化觀光處長陳璧君、古坑鄉長林慧如等人參與雲林縣歷史建築古坑國小舊宿舍修復開工。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

古坑國小舊宿舍具有日式宿舍的特色構法、與校區發展歷史息息相關、能彰顯日治時期的營建技術，並極具再利用價值，2011年登錄為歷史建築。縣長張麗善表示，「古坑國小舊宿舍」逾90年，見證了從日治時期至今古坑鄉的發展，亦承載著地方居民的共同記憶。

目前僅存2棟建物，經過多次地方說明會、現場勘查與地方民眾多次對話，考量在地及校方之需求，將整體園區設計一個既具歷史意義又具功能性的公共空間，讓居民和訪客能夠在此感受到歷史的脈動，東棟將作為古坑國小「鄉土教育館」，西棟再利用為「社區共餐食堂」，繼續為古坑鄉的社區發展和文化傳承貢獻。

文化觀光處長陳璧君表示，經縣府積極向中央爭取經費，於去年7月文化部核定補助雲林縣文資15案總經費共2億4271萬元，其中雲林縣歷史建築古坑國小舊宿舍修復再利用工程，文化部核定計畫總經費5264萬元整，文化部補助3,684萬8,000元，縣府配合款1579萬2,000元。經公開招標委由大地營造承攬修復工程，工期為540天，預計於2025年12月完工。

蔡沛辰建築師表示，「古坑國小舊宿舍」屬於判任官雙拼官舍，為單層木造傳統日式宿舍，其建築特色為每戶宿舍具有玄關、座敷、居間、茶之間、台所、浴室、緣側及便所空間，屋架為傳統日式，牆體為「小舞壁」之作法，而基礎主要由束石、床束、大引、根太等構件組成。未來將古坑國小舊宿舍本身將修舊如舊，而周遭建造之服務機能空間採較新穎之建法，使整體園區有新、舊時代的對話，賦予歷史建築新生命。

▲雲林縣歷史建築古坑國小舊宿舍修復及再利用工程之規劃設計獲2024國家卓越建設特別獎，於今日開工。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣歷史建築古坑國小舊宿舍修復及再利用工程之規劃設計獲2024國家卓越建設特別獎，於今日開工。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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