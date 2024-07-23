雲林警察局派出所門口驚見一排「超巨大電池」　作用曝光

▲雲林縣警察局多處分局、派出所門口，多了整排的巨型「金頂電池」超可愛。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

近日有民眾發現雲林縣警察局多處分局、派出所門口多了整排的巨型「金頂電池」超可愛，走近一看還有Q版萌警的圖樣，不少人好奇拍照打卡，PO網後更引起討論到底是何作用。雲林縣警局後勤科說明，長得像電池的設施其實是「防撞桿」，為了保護執勤警員所斥資逾149萬所裝設，7月19日才剛啟用。

雲林縣警察局指出，今年2月基隆市發生一起歹徒駕駛小貨車，衝撞警局值勤台造成一名員警不幸傷重身亡，有鑑於此，局長李建民即指示後勤科盤點各分局派出所，規劃增設30處共90支強化阻隔設施，獲縣長張麗善全力支持，斥資149萬7825元迅速於2個月內進行簽約、施工、驗收、啟用。

▲派出所門口多了整排的巨型「金頂電池」超可愛。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

縣警局後勤科說明，局長李建民為使新施作防護桿更跳脫以往呆板樣式，特別要求後勤科設計符合安全及警示之防撞柱，除加裝太陽能閃爍燈，以增加夜間警示效果外，並設計萌警圖樣，冀由萌警圖騰化身守護天使，守護每個執勤員警安全。

局長李建民表示，非常感謝張麗善縣長及雲林縣議會對此工程經費大力支持，員警執勤安全是一直是上任後工作目標之一，藉由此項硬體阻隔設施工程，提高派出所的安全性，未來，也將持續努力不斷完善防護措施，並積極做好維護治安、交通及為民服務工作，使轄內警政工作穩定向前邁進，創造一個更安定、更安居樂業的生活環境。

▲防護桿跳脫以往呆板樣式，加裝太陽能閃爍燈以增加夜間警示效果。（圖／記者蔡佩旻翻攝）