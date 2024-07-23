獨／全真瑜伽健身爆事故！女會員滑倒腳骨折　經理遭起訴拒認過失

記者黃宥寧／台北報導

全真瑜珈健身天母館因廁所未放置衛生紙、烘手機，導致1名女會員上完課程後因地板濕滑，當場滑倒在地釀左側外踝骨折，事後會館不聞不問，讓她氣得報警。負責會館營業的劉姓區經理因管理上疏忽，被依過失傷害罪起訴。士林地院今（23）日首開庭，劉男堅不認罪，反指稱是會員因奔跑才受傷。

▲全真瑜珈健身天母館1名女會員在更衣室滑倒骨折。（圖／記者黃宥寧攝）

號稱「亞洲瑜珈健身業界龍頭集團」的全真瑜伽健身來自新加坡，並在台灣擁有多間分館。然而，天母館去年11月25日傳出1名楊姓女會員上課前，走到分館2樓廁所時，因行經廁所外的濕滑地板，意外滑倒在地，經診斷為左側外踝骨折。事後，天母館漠不關心，讓身為會員多年的她決定報警提告。

▲位在士林區案發健身房。（圖／記者黃宥寧攝）

檢警調查發現，營運部劉姓區經理負責天母館營運業務，明知天母館廁所內缺乏供會員使用的擦手紙，且僅在廁所外設置烘手機，這樣的設置在會員人數眾多時會導致廁所外地板濕滑，從而增加滑倒受傷的風險，且並未在廁所內、外鋪設防滑墊、瀝水墊等防滑設施以防止危險，因其疏忽導致事故發生，故依過失傷害罪起訴。

士林地院今（23）日首開庭，劉男做無罪答辯說，當時有清潔人員正在清地板，現場也有標示「地滑」牌子，是楊姓會員用跑的才會跌倒。

女法官在庭上曉以大義表示「這案件其實並不重大，被害人確實是在會館內受傷，是否嘗試和平解決進行調解？」，楊女委任律師對此表示有意願和解，只是要再跟當事人聯繫賠償金額部分。

不過劉男卻嚴肅地拿起麥克風，強調自己在公司工作了長達13、14年，期間雖有類似事件發生，但多數賠償事宜均由保險公司處理，更舉例說明，某分會館曾有一名會員因階梯牌子掉落而受傷，會館認定有疏失並進行了賠償，但在本案中，他堅稱自己完全沒有過失，聲稱事故是由於對方自己奔跑導致滑倒，因此不願意和解，希望交由法院公平判斷。

法官聽完意見後表示尊重雙方意願，諭知準備程序終結，全案候核辦。庭後，劉男面對記者提問，均隻字不回應，快步離去。