雲林縣防空演習動員千人　檢驗戰災應對能力

▲雲林縣「113年軍民聯合防空(萬安47號)演習」於今日實施。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣「113年軍民聯合防空(萬安47號)演習」於今（22）日實施，13時30分至14時實施30分鐘警報傳遞與發放、疏散避難、交通及其他必要管制等實作演練，並於14時防空警報解除後，實施30分鐘戰災搶救及戰時災民收容救濟站開設演練，以強化各項防空整備與作為，共動員警力504名、民力419名。

今日萬安演習副統裁官警政署詹永茂副署長、警政署林國華副署長、警政署許純菁警務正、行政院動員會報鄒美完科長、全民防衛動員署後備指揮部張俊仁少校、雲林縣後備指揮部張誼德上校、中部地區後備指揮部黃亮琪上士、縣長張麗善、警察局長李建民，以及各單位代表參與。

▲雲林縣「113年軍民聯合防空(萬安47號)演習」於今日實施，副統裁官警政署詹永茂副署長、警政署林國華副署長、警縣長張麗善、警察局長李建民，以及各單位代表參與。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

副統裁官警政署詹永茂副署長指出，今年2月，一艘陸籍快艇，越過金門禁止海域，遭海巡署稽查，造成4人落海、2死意外；今年6月一名陸藉男子駕駛快艇直衝淡水河漁人碼頭；今年7月一艘澎湖籍漁船在金門外海作業時，遭中國大陸海警強行登檢押回大陸，這次大陸海警首次大動作帶走台灣漁船，實屬罕見，預料未來兩岸對台海上執法更趨頻繁和常態化，稍有不慎極有可能引發戰事發生，國人如何提昇自我安全防衛意識及強化國家安全，是當前面對兩岸緊張情勢不可或缺的重要課題。

▲雲林縣警局人員於地下室禮堂避難。（圖／記者蔡佩旻攝）

警政署許純菁警務正表示，經前往斗六分局及虎尾分局轄區抽查防空避難設施，均有依規定更換壓克力標示牌，標示牌設置方向正確，防空避難設施內部保持乾淨完善，未發現有堆積雜物等違規使用情事，網路資料亦與標示牌現況相符。

雲林縣長張麗善於檢討會表示，雲林縣警察局召集各分局組長、承辧人辦理「萬安47號演習暨防空疏散避難」宣講團種子教官講習，再由種子教官教授各派出所員警，於演習前全面利用勤區查察、治安座談會、村里民大會等時機擴大村里民宣導，並主動聯繫轄區各級學校規劃時間，深入校園宣導，今年至今共計宣導103場次，動員能量展現演習佳況。

▲雲林縣「113年軍民聯合防空(萬安47號)演習」於今日實施，於中華電信大樓進行救災演練。（圖／記者蔡佩旻攝）