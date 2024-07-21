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雲林通緝犯連開3槍！警命大「子彈擦頭皮」　一審重判12年半

▲雲林發生警匪槍戰，一名警員頭部受傷，縣警局遭質疑重大治安事件竟隔4天才說明案情，有欲蓋彌彰之嫌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方在工寮逮捕開槍擊警的謝姓犯嫌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者吳佩蓁／雲林報導

雲林縣麥寮橋頭村去年10月發生警匪槍戰事件，49歲謝姓通緝犯開車不慎衝進農田，警方獲報到場協助時，意外查出謝男是通緝犯，謝男察覺有異竟從背包拿出槍枝，近距離朝員警射擊，導致警員林俞宏右側頭皮遭子彈擦過流血送醫。雲林地院審理後，依殺人未遂、非法持有非制式手槍等罪，判謝男應執行12年6月有期徒刑，可上訴。

判決指出，謝男去年在彰化縣員林交流道向1名男子購買非制式手槍1支、子彈，同年10月21日晚間他開車行經麥寮鄉橋頭村，竟不慎連人帶車摔進農田，附近居民見狀熱心幫他報警求助。

橋頭派出所員警林鈺家、林俞宏獲報後到場後，發現謝男的轎車陷在農田中，便立刻協助聯絡拖吊車，但員警在查證謝男身份時，赫然發現他是通緝犯，謝姓男子便立即從褲子後方拿出手槍並向員警開槍，2員警立即開8槍反擊，謝男趁隙逃離現場，槍戰過程中，謝男朝員警林俞宏連開3槍，林右側頭皮遭子彈擦過流血，幸送醫治療後並無大礙。

▲雲林發生警匪槍戰，一名警員頭部受傷，縣警局遭質疑重大治安事件竟隔4天才說明案情，有欲蓋彌彰之嫌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲謝男開槍襲警，被依殺人未遂遭重判12年6月。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

謝男逃離農田後，警方立即成立專案小組，調閱周邊監視器循線搜索，案發16小時後，在麥寮鄉新吉路工寮發現謝男蹤跡，隨即以優勢警力圍捕當場壓制謝男，並查獲犯案手槍一把、現金、子彈29發及毒品。雲林地檢署偵查終結依殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例、妨害公務等罪起訴。

雲林地院審理認為，謝男去年犯違反槍砲彈藥刀械管制條例案件，經法院判處5年8月徒刑，竟不思警惕、悔改，再度購買槍枝犯案，並起意竊盜、妨害公務及殺人未遂等犯行，對社會治安、他人人身或財產等安全影響甚鉅，依殺人未遂、非法持有非制式手槍罪、攜帶兇器侵入住宅竊盜等罪，判處應執行有期徒刑12年6月，併科罰金新台幣5萬元，全案可上訴。

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