再2分鐘就到！拖板車機車擦撞...19歲外送員慘死　疑未減速釀禍

記者許權毅／台中報導

台中市南屯區今日清晨發生一起死亡車禍，一輛趙男載著5台新車的大型拖板車，在路口與一名19歲外送員的機車碰撞，導致後者傷重死亡。據了解，趙男沿永春東一路直行，要前往不到1公里外的交車中心，路程剩下不到2分鐘，原本能順利完成工作，抵達目的地，卻突遇發生事故，錯愕之餘仍被依過失致死罪移送地檢偵辦。

▲趙男駕駛拖板車原本要到南屯區一處交車中心，預計2分鐘就要抵達目的地，卻遇到外送員撞上死亡。（圖／翻攝Google Maps）



全案發生在今天（23日）清晨5時18分左右，19歲的李姓外送員騎乘機車，與54歲趙男所駕駛的貨運曳引車相撞，警消獲報後趕往現場，並將李男送往中山醫院急救，但仍回天乏術。

▲台中市南屯區今早發生一起死亡車禍，一名外送員與拖板車發生碰撞，釀1死悲劇。（圖／民眾提供）



路口監視器畫面拍下，事發當時趙男正沿著永春東路西往東方向行駛，該路段號誌為閃黃燈，但他疑似未減速通過路口，而行經閃紅燈路口的李姓外送員，則是攔腰撞上拖板車後板架，由於撞擊力道猛烈，李男連人帶車倒地，安全帽也噴飛。

李男的阿公阿嬤在事發後心碎趕往醫院，不知情孫子為何早早出門；另據了解，李男今年才高中畢業，當時並無接單，為何會出門還要進一步釐清。