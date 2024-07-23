19歲台灣舉重女選手驚傳淪豬仔！求救訊息曝　他看完怒了

▲許多台灣人被騙到柬埔寨和緬甸，淪為「豬仔」。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖、文／CTWANT

台人被騙到柬埔寨、緬甸淪豬仔案件層出不窮，近日網路瘋傳一名台灣舉重女選手訊息求救，想回台灣，希望有人救她。對此，「全球反詐騙組織」成員Sammy痛批，當時曾救過一次，但他們不肯走，「現在幹一幹又想走了，哪有那麼便宜的事？死在金三角吧。」

一名網友在PTT表示，在Threads上看到，一名自稱是19歲台灣舉重女選手訊息求救，說當時是因高薪刺青被騙過去，現在想回來台灣，希望有人可以救她。



▲網路瘋傳一名台灣舉重女選手訊息求救。（圖／翻攝PTT）

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對此，「全球反詐騙組織」成員Sammy在PTT八卦板以帳號「Induction」直言，「這個人我查了一下，去年在緬甸大其力文教酒店求救過，一行8人，10月30日我要他們放火逃出來，出來了，當時她右腳斷掉，左腳扭傷。」

Sammy指出，離開黑園區後這群人不想回台灣，自己亂聯絡人蛇又被賣，去到特區盛通物業不打人，快樂搞詐騙，不肯走了，最後只有2個想走，帶出來了，「現在幹一幹又想走了，哪有那麼便宜的事？不幫忙喔，死在金三角吧。」

貼文曝光後，不少人留言「詐騙都去死一死吧，最好死在異鄉」、「詐騙到一半想上岸，回來自首先去關啦」、「資源留給有救的人」、「濫用愛心的人」、「去救真的需要救的人吧，這種的放給他爛就好」、「這種留那邊就好，無辜的人回來才有價值」。

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