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社會 社會焦點 保障人權

黑幫「陰宅換房產」年詐1.5億手法曝　招募成員還要先通過考試

記者邱中岳／台北報導

北市刑大偵2隊日前接獲報案，竹聯幫明仁會新店分會長成立詐騙集團，等被害人上鉤再找人偽裝成民間借貸公司，讓被害人拿出房產抵押，事後再將現金轉手交給詐騙集團車手，最後成功將房產據為己有，並且變賣獲利，且管制相當嚴格，有幫派成員要休息都要遞假單請假，甚至吸收詐騙集團成員也要經過考試核可才可以加入團隊。

警方調查，28歲的陳姓男子，以竹聯幫仁堂明仁會新店分會長自居，除了吸收年輕人當幫派成員之外，還組成靈骨塔投資公司，專門挑選年長者、失智症患者下手行騙，等被害人現金被掏空之後，就繼續洗腦要被害人拿出房產抵押，向民間借貸公司借錢購買靈骨塔位，初步估計有11人受騙上當，1年間不法獲利達1.5億元。

▲▼▲北市刑大查獲明仁會會長等19人涉靈骨塔詐騙，1年內不法獲利1.5億元。(圖／記者邱中岳翻攝）

北市刑大查獲明仁會會長（紅圈）等19人涉靈骨塔詐騙，1年內不法獲利1.5億元。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方發現，陳姓男子先找來33歲的林姓金主出資，並找旗下小弟假扮成資產借貸公司成員，並約被害人在地政事務所過戶房產，並直接送上現金給被害人，被害人轉手又將錢交給詐騙集團車手，直到被害人還不出錢來，房產就被設定給陳姓男子等人，接著將房產出售換取現金，並依照詐騙集團成員協助程度分發獎金。

有1名被害人，陸續相信詐騙集團話術，並且將北市大同區3處房產抵押換現金，並交付給詐騙集團共計約6千萬元，警方陸續在5月先逮捕陳姓男子等人到案，又於6月份逮捕幕後的林姓金主到案，最後共計逮捕19人，並起獲刀械、毒品、手機以及不動產謄本等證物，訊後依照《組織犯罪條例》、詐欺、毒品等罪嫌移送法辦。

▲▼▲北市刑大查獲明仁會會長等19人涉靈骨塔詐騙，1年內不法獲利1.5億元。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲明仁會陳姓新店分會長吸收詐騙集團成員，還要先出考題，通過才可以加入詐騙行列。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，陳姓男子在管理旗下小弟分工細膩，幫派內共分成行動組、教育組、業務組、開發組以及公證組等類別，各組還下設組長、小組長，只要正在洽談的被害人有外人想入侵，就會派出行動組等武力部隊前往，嚇阻對方不要「佔線」行徑相當囂張。

另外，警方在搜索時，除了在詐騙據點搜出相關贓證物，其中還包括假單、考卷，主要係因陳嫌方便管理詐騙集團成員，只要成員要請假都要依規定、程序遞交請假單；如果有人想加入詐騙集團行列，還要先經過「考核」，在試卷上作答如何應對各種詐騙被害人的疑慮狀況，只要通過考核才可以加入詐騙集團行列。

▲▼▲北市刑大查獲明仁會會長等19人涉靈骨塔詐騙，1年內不法獲利1.5億元。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲陳嫌旗下的詐騙集團成員如果要請假，還要事先填寫價單由部門主管同意。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方呼籲民眾投資時謹慎思考，循合法管道進行理財投資，並謹慎求證確認；對家中長輩多予關懷提醒，分享常見詐騙案例，注意長輩異常狀況及財務管理方式。發現有可疑情事，立即撥打165反詐騙諮詢專線、110報案專線。

北市政府警察局將持續貫徹打擊「黑、金、槍、毒、詐」五打七安政策，對於危害社會治安的各類犯罪絕不寬貸、嚴加究辦，秉持「犯罪零容忍」立場與決心，溯源刨根、速查嚴辦，全力守護人民，堅定政府保障安定公義社會的決心。

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