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社會 社會焦點 保障人權

詐團裝「孫子」想騙錢！　婦不會填寫匯款單...幸運保住生活費

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲楊婦帶著8萬元現金要到銀行臨櫃匯款。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市沙鹿區1名85歲的楊姓婦人，日前接到詐團假冒孫子的電話，「假孫子」以急用為由，請楊婦匯款8萬元，但楊婦到了銀行臨櫃後，因不會填寫表單，請求認識多年的行員經理幫忙，發現匯款帳號可疑，立即報警處理。警方到場前，「假孫子」剛好又打電話來，經理欲幫忙確認男子身份時，對方急忙將電話掛斷；警方到場後，告知楊婦這是遇到詐騙老梗，她才驚覺差點被騙錢。

台中市清水警分局調查，楊婦近日接獲1名男子自稱是她的孫子，「孫子」要求楊婦加Line，楊婦不疑有他，依照指示加為好友，但楊婦不會使用文字傳訊息，男子只好用電話跟楊婦對話。

幾次通話後，男子開始將話題帶到他平日工作不順遂；本月16日，男子在通話中以焦急的語氣告訴楊婦，稱他需要借款8萬元急用，楊婦聽到「孫子」急需用錢，立刻帶著身上僅有的現金及帳戶內存款共8萬元，前往銀行臨櫃準備匯款。

不過到了臨櫃後，楊婦因不會填寫匯款單，只好請認識多年的行員經理協助，但經理看了男子傳來的帳號，發現帳戶可疑，立即通知警方。在警方到場前，「孫子」又打了電話來，由於楊婦與經理熟識，便將電話交給經理處理，經理欲詢問男子身分時，對方卻嚇得掛斷電話。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲經理看了男子傳來的帳號，發現帳戶可疑，立即通知警方。（圖／記者白珈陽翻攝）

清水警分局清泉所副所長陳昆源及員警王軍棋到場後，楊婦將詳情告知後，警方表示是假冒親人借款電話的詐騙老梗，楊婦這才驚覺險遭詐騙，自嘲「我這麼多歲了還會被騙錢」，慶幸行員即時發現並報警即時守住了她的生活費用。


 

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