詐團落網才驚醒！富婆2個月丟1200萬進股海　怒捧208萬引車手現身

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名吳姓富婆在今年5月加入股票投資群組，對方請她下載股票投資app，2個多月以來，她陸續投入1200萬元進入股市，沒想到嘉義警方在查緝詐欺車手時，發現吳女是被害人，緊急通知她去報案，這時吳女才知道自己被詐騙，並配合警方約車手面交，假借再投208萬元現金藉此引誘車手現身，警方一口氣逮獲4人到案。

▲高雄富婆被詐騙，配合警方約車手面交，員警當場逮人。（圖／記者許宥孺翻攝）

鳳山分局接獲一名50歲吳姓女子報案，吳女表示，今年5月起接獲陌生男子邀約，加入一個股票投資群組，對方話術誘惑「短期投資即能取得高獲利」，後續還有人佯稱是投資公司投資助理，建議她先下載一款股票投資app軟體，從而抽中股票。

▲詐騙集團做全套，還自製投資存款收據、工作證件。（圖／記者許宥孺翻攝）

吳女說，她兩個月以來，先後投資5次，陸續投入高達1200多萬元。沒想到，近日她接獲嘉義警方來電，表示在查緝詐欺車手過程中，發現她竟是被害人，警方要她趕緊去報案，她才知道原來被詐騙了。

吳女表示，她願意配合警方逮人，以面交208萬元現金為由，誘出車手。雙方約好在18日晚間7點多，3名員警在一處住家管理室埋伏，27歲陳姓車手到場取款時，當場遭到員警逮捕。警方隨後在附近的汽車保養廠先後逮捕25歲監控手林男、26歲張姓男子及23歲張姓男子。

▲▼警方查扣車輛，並在車上找到毒品。（圖／記者許宥孺翻攝）

此外，警方也在車上查獲三級毒品K他命1包（0.74公克）、K盤二組及使用偽造車牌，警方上前當場依現行犯逮捕。警詢後依詐欺罪、洗錢防制法、毒品及偽造文書移送高雄地檢署偵辦。