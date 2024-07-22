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社會 社會焦點 保障人權

貪洗錢集團1%利潤...彰化田僑仔樂當人頭戶　11筆土地全被扣押

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲檢警今年4月出動特警抓人。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

彰化1名江姓男子與友人在台中商辦大樓內成立洗錢集團，以0.5％至1％的利潤吸引人頭公司加入洗錢行列，刑事局中打三隊透過165反詐騙大數據分析，今年4月成功逮捕包括江在內等11名涉案人。其中1名周姓共犯雖擁有市值超過250萬元的彰化農地11筆，仍成為人頭戶想賺偏財，如今遭到警方逮捕，這11筆土地全被查扣，只能說悔不當初。

刑事局中打三隊去年7月依據165反詐平台的大數據分析，發現多家被警示的公司戶與同一犯罪集團有關，立即報請台中地檢署檢察官陳宜君指揮，與台中市第一警分局、台中市刑大偵一隊、彰化縣員林警分局共同組成專案小組進行偵辦。

檢警調查，林男為彰化人，他與好友在台中商辦大樓成立洗錢集團，與其他詐欺集團合作，以0.5％至1％的利潤吸引共犯加入，創設人頭公司戶進行洗錢，自去年成立至今年4月止，已洗錢金流超過2億元，詐騙受害人數達355人，不法獲利超過1000萬元。

今年4月，檢警在台中市西屯區、彰化縣田中鄉等地出動特警，分三路進行攻堅，成功逮捕江男等11人，並查扣手機、公司大小章、保時捷等3輛名車、存摺等贓證物。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲檢警查扣的保時捷。（圖／記者白珈陽翻攝）

檢警查出，涉案的周男在彰化擁有11筆農地，市價超過250萬元，但因與家族共同持分而無法變現，竟選擇成為人頭戶，每月收取江等人提供的租金。目前這些土地已全被查扣，檢方也向法院聲請追扣涉案人帳戶內的現金、虛擬戶幣共900萬元，以便日後沒收不法所得。

全案依詐欺、洗錢、組織等罪嫌將江等11人移送台中地檢署偵辦，其中檢方將江男及林姓、張姓幹部聲押獲准，其餘人以3萬元交保。

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