大哥立志「變成第2個周杰倫」卻啃老！弟拒給2萬家用...媽噴沒良心

▲原PO和弟弟已經出社會工作，哥哥仍在家裡給爸媽養。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

「我就睜大眼睛看著，看他什麼時候會成為周杰倫第二。」一名網友發文表示，大哥從小就喜歡音樂，立志成為第二個周杰倫，而爸媽也全力支持。只是當他和弟弟已經畢業、步入職場，大哥仍在家寫歌，「整天靠爸媽養，爸媽沒錢就打來要我幫忙」，讓他傻眼。貼文曝光後，引發討論。

這名網友在臉書社團「匿名公社」上發文表示，大哥從小就熱愛音樂，又學吉他，又學爵士鼓，還說自己會成為第二個周杰倫，因此爸媽便全力支持哥哥的興趣，「但他（哥哥）不知道爸媽對他的支持，都是建立在剝削我跟弟弟上」。

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原PO和弟弟從高中就出去打工賺生活費，每月都要拿錢給媽媽補貼家用，大哥則是一星期上5堂私教課，「他最常說只要他有出息，全家都會得利，然後高中課業爛到差點被死當，後面沒上大學直接去當兵，他說是不想浪費時間，但我們都知道，是他根本考不上」。

原PO直言，現在他跟弟弟都已經畢業並工作了，結果哥哥還繼續在家裡寫歌，整天靠爸媽養，「他脾氣很差，寫的歌沒人要，要他去考街藝多少賺點錢，他說他就算沒錢也不要拉低身分」。他認為哥哥根本搞不清楚狀況，一下怪家裡窮，一下怪鄰居機車，甚至還說自己天資聰穎，無奈環境不好。

只是即便如此，爸媽依舊力挺，原PO日前就接到媽媽電話，要他匯2萬元，後來詢問弟弟，對方也有被要求要匯2萬元，「用膝蓋想也知道是要給大哥」。這次兄弟倆嚴正拒絕媽媽，豈料媽媽卻罵他們沒良心，甚至還要斷絕母子關係。

原PO大吐苦水，哥哥從小不斷開支票，結果沒兌現，至於他跟弟弟則從小被忽視，「打工時連假日班也搶著上，為的就是多賺點錢，然後呢？」從高中到現在，他真的受夠了，「你們就顧著那個音樂神童吧！我就睜大眼睛看著，看他什麼時候會成為周杰倫第二！」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「說話算話啊，務必落實」、「不要辜負母親的善舉」、「周杰倫真的是很無辜」、「這麼好的要求還不趕快答應」、「跟你大哥說，在這個網路時代，所謂懷才不遇是個笑話」、「事實證明，會耍嘴皮子的比默默耕耘的吃香，這種例子太多太多了」。