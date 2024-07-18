在男友家工作！月薪不到30K、沒勞健保　她困惑：離職還能在一起？

▲原PO說，男友很疼她，包吃包住，雖然曾想離職，但不敢提，因為怕「撕破臉」。（示意圖／翻攝pakutaso免費圖庫）

圖文／CTWANT

一名女網友抱怨表示，她的工作不但沒勞健保，薪水還不到3萬，讓她萌生離職的想法，但因為是在男朋友家工作，所以一直以來要求都不敢太高，雖然也曾想要離職，但這樣似乎就等於「撕破臉」。對此，她感到相當茫然，並求問「離職還能在一起嗎？」

原PO在臉書社團「匿名公社」發文指出，近日因為工作的原因一直覺得很煩，不但沒勞健保，薪水還不到3萬，但因為是在男朋友家工作，所以要求不敢太高，但她也說平常是住男朋友家，好險男朋友也夠疼她，還會包辦三餐，但從現實面來看也想過要離職，「但離職就等於撕破臉，怎麼還在一起？」

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貼文一出，有網友認為「那妳該知足了」、「這樣就不錯了」、「吃老闆的，喝老闆的，住老闆的，用老闆兒子的」；但也有人嘆「首先妳已經開始不滿足低薪，其次未婚就住男方家很吃虧，再者只要你們分手妳將一無所有。」「被利用了還不知，時間一到妳就會被踢到一邊去」、「離職跟撕破臉沒任何關係，沒勞健保妳看病或受傷怎麼辦？至少他要幫妳保勞健保吧？」

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