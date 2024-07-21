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說好「薪水要交出來」再分！她偷藏獎金被抓包：這還好吧　網搖頭

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦,崩潰。（圖／記者周亭瑋攝） 

▲老公發現原PO沒交出久任獎金。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／曾筠淇報導

「要怎麼拜託他不要拿走我這7000元？」一名女網友發文表示，她的薪水3萬多元、老公9萬元，由於「我們家是薪水上繳再由他平均分配」，所以她過去一直都沒告訴對方，自己每年7月都有一筆久任獎金可以領，如今老公發現此事，就讓她不知道該怎麼辦。貼文曝光後，引發討論。

女網友在「匿名公社」上發文表示，她每年7月初都會獲得一筆久任獎金，但這筆錢是她婚後一直隱瞞著丈夫的。只是，現在這筆錢被丈夫發現了，「他生氣我每次連小獎金都要他交出來，自己卻對他隱瞞這筆」。

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「我們家是薪水上繳再由他平均分配。」原PO透露，因為老公的薪水是9萬，而她的薪水只有3萬多，所以丈夫一個月可以拿1萬的零用金，而她只能拿8000元，「我是女生，也希望能買漂亮的洋裝跟包包啊，他又不給我多餘的錢」，她真的已經很省了。

原PO強調，她從未要求丈夫買高額的禮物給她，保養品、化妝品都是她每個月自己存錢買的，這筆久任獎金也就7000元，應該還好吧？「要怎麼拜託他不要拿走我這7000元？我已經打算年終時要拿來補貼買保養品了，被他拿走我就不夠錢買了。」

貼文曝光後，一票網友卻搖頭，「又是一個自己違規還當受害者心態的女生了，男生氣的應該是當初叫他拿出獎金的態度，還有自己暗槓被發現的態度，不是錢的問題」、「這錢不能瞞，不然就失去互信關係，其實老實說出自己的需求，男女生用錢方向不同，老公也未必不能理解」、「畫重點 他生氣我每次連小獎金都要他交出來，自己卻對他隱瞞這筆」、「欺騙才是最大問題」、「隱瞞就是不對」。

也有網友回應，「我支持老公獎金自留」、「支持老公獎金自留」、「一開始就不要搞這些，我的準則就是我的是我的」、「自己一個月領3萬，妄想要過9萬的生活，肯跟你平分算不錯了」。

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