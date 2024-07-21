偷藏獎金被抓包！月薪9萬夫暴怒「要老婆吐出」　人妻嘆：我女生欸

▲人妻想買漂亮衣服跟包包，於是隱瞞獎金當私房錢。（示意圖／pexels）

圖文／CTWANT

家庭收入要怎麼分配，考驗每對夫妻的智慧。一名人妻抱怨，婚後一直隱瞞自己在7月時會有筆獎金，結果最近被老公發現，對方相當生氣，「我是女生，也希望能買漂亮的洋裝跟包包啊，他又不給我多餘的錢，被他拿走我就不夠錢買了。」

人妻在《匿名公社》表示，每年7月初都能拿到久任獎金，而這筆錢自己婚後都一直金沒有講，結果現在被老公發現了，「我們家是薪水上繳，再由他平均分配，他生氣我每次連小獎金都要他交出來，自己卻對他隱瞞這筆。」

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人妻不滿，「但我從未要求他買高額的禮物給我，連保養品、化妝品也是我每個月自己存錢買的，這筆也才7000元還好吧？我是女生，也希望能買漂亮的洋裝跟包包啊，他又不給我多餘的錢。」

人妻透露，老公薪水9萬，每個月可拿1萬零用金，而自己的薪水才3萬多，每個月只拿8000元，已經很省了，「要怎麼拜託他不要拿走我這7000元？我已經打算年終時要拿來補貼買保養品了，被他拿走我就不夠錢買了。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「妳老公太計較了，趕快跟他離婚」、「如果妳老公謊報每個月薪水只有5萬，自己私藏4萬，妳發現了又作何感想呢」、「離婚錢就都自己花啦」、「替老公感到可憐，賺最多，還要被這樣搞，心裡應該很不爽，另一半還自以為聰明，賺少又可以拿多」。

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