凱米颱風變胖「暴風圈周三上午觸陸」　專家曝風雨最強時間

▲凱米逐漸增強，預估暴風圈將在周三上午提早接觸台灣陸地。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

凱米颱風持續增強，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（22日）指出，據最新氣象資料顯示，颱風預測路徑略往西修，暴風圈將在周三上午提早接觸台灣陸地，下午至周四整天暴風圈籠罩，深夜脫離，周三夜晚至周四白天是風雨最強時刻。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，凱米逐漸增強，環流也漸漸變胖、擴大。過去12小時偏北移動中，根據最新氣象資料顯示，颱風預測路徑略往西修，登陸北部機會大增，路徑態勢逐漸明朗。

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「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，未來48小時大致沿著太平洋高壓西側邊緣偏北或北北西進行，當凱米抵達台灣東方、石垣島海域時，正好走到太平洋高氣壓南側邊緣，開始轉向西北移動，朝北部陸地靠近。未來將通過海溫高、海水熱焓量充足，相當適合颱風發展，強度至少可達中度颱風前段班。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，由於路徑往西修正的關係，暴風圈將在周三上午提早接觸台灣陸地，下午至周四整天暴風圈籠罩，深夜脫離。凱米中心預計在周四凌晨至清晨間，通過北台灣上空，或從北海岸掠過。

至於暴風圈範圍，「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，暴風圈預計涵蓋的區域包括台北至台南、宜蘭、花蓮、北台東、高屏山區、金門、馬祖、澎湖，注意強風大雨，其餘地區位於暴風圈邊緣，仍有間歇強風及大雨。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，周三至周五凌晨受颱風環流影響，全台灣容易下雨，尤其周三夜晚至周四白天是風雨最強時刻。颱風走後仍有西南風降雨，大約2天，但沒有西南氣流。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」說，凱米路徑大致底定，只差在是從北部沿海擦過或是登陸。周三、周四是颱風最靠近、風雨感受最明顯時刻，若有室外活動請做好風險評估。

中央氣象署預報員劉宇其說，依照颱風結構，今晚有機會轉為中颱，可能在宜蘭或東北角登陸，宜蘭、西半部雨勢相當明顯，甚至出現豪雨等級的雨勢。從目前路徑來看，凱米颱風相當接近西北颱路徑，迎風面西半部及東北部的風雨相當大。