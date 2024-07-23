▲凱米颱風來襲，雙北執行疏散門「只出不進」管制。（圖／鄭明典臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

中度颱風凱米已在昨晚發布海上颱風警報，持續朝台灣進逼。新北市政府宣布，因應凱米颱風快速接近，今（23）日 16 時起管制新北市各高灘地停車場車輛「只出不進」，並開放週邊市區道路紅黃線停車及校園停車。

新北市政府今發布新聞稿指出，因應凱米颱風加速來襲，預計今日 16 時起管制新北市各高灘地停車場車輛只出不進，同時開放週邊市區道路紅黃線停車及開放校園停車，20 時起強制拖吊未駛離高灘地停車場車輛，而全市各橫移門及越堤道於 21 時起管制只出不進，並於 22 時全部關閉。

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▲新北市高灘地停車場7月23日16時起車輛只出不進 。（圖／新北市政府）

此外，台北市水利處也表示，由於凱米颱風逐漸接近且適逢天文大潮，河川水位在漲潮時將高於平時，因此本市將於今天 16 時開始實施疏散門「只出不進」管制。將開放疏散門周邊8公尺以上道路的紅黃線停車（附條件），提醒在河濱公園活動的人員及車輛儘早遠離河川區域，以確保生命財產安全。管制實施4小時後，將開始拖離堤外停車場滯留車輛。

台北市水利處強調，配合新政策，疏散門「只出不進」管制4小時後將開始拖吊滯留車輛，對未移置車輛將依車型大小處以1,800至4,800元罰鍰，經拖吊的車輛另需繳納移置費及保管費。停放車輛於河濱公園的駕駛人請務必多加注意。