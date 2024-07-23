凱米直逼新北！災害應變中心一級開設　22時橫移門、越堤道全關閉

▲因應颱風凱米，新北災害應變中心一級開設。（圖／新北市政府提供）



記者崔至雲／台北報導

中央氣象署於昨（22日）23時30分發布中颱凱米北部海域海上颱風警報，颱風強度將持續增強、暴風半徑也持續擴大180KM，新北市市長侯友宜一早坐鎮新北市災害應變中心召開颱風一級開設整備會議。新北市府也宣布，今晚22時橫移門及越堤道全部關閉完成，屆時請市民朋友提早配合。

針對凱米颱風來勢洶洶，新北市府指出，侯友宜21日即要求相關單位及各區公所依「113年新北市政府防汛期及颱風前防災整備工作自主檢核表」加強各項整備措施，並於7月22日由副市長朱惕之主持「凱米颱風新北市應變中心整備會議」，要求各局處及區公所針對大雨及強風加強防範整備作為。

另，因應凱米颱風速度加快前進，水利局表示，在考量市民堤外便道下班通行需求下，預計今日下午16時橫移門及所有堤外停車場只出不進，並協調交通局同步開放橫移門及越堤道週邊紅黃線開放停車，晚上20時開始拖吊堤外車輛， 晚上22時橫移門及越堤道全部關閉完成，屆時請市民朋友提早配合。

侯友宜強調，凱米颱風為今年第一個登陸本市的颱風，各相關單位都要嚴加整備，不管是地下道及側溝等排水系統之巡檢、易成孤島地區之預防性避難以及強陣風防範作為等，都要持續進行，以因應颱風可能帶來的災情。新北市政府將隨時掌控颱風動態，並同步開設應變中心。呼籲市民朋友於颱風來襲期間避免從事登山活動及前往海邊活動，以確保自身安全。

