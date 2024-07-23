凱米交通異動懶人包！船班今23航次停駛　國內線班機取消4架

▲凱米颱風影響，國內線航班今上午取消4架次。（資料示意圖／民航局提供）

記者李姿慧／台北報導

凱米颱風進逼，氣象署昨(22日)深夜已發布海上警報，今交通船取消23航次；國內線航班班機則取消4架；台9線北宜公路、蘇花公路等6公路列首波警戒，不排除視風雨預警封閉。《ETtoday新聞雲》整理交通異動懶人包，供讀者參考。

船運

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受凱米颱風影響，航港局今(23日)宣布，今有7航線包括國內5航線、兩岸2航線，共23航次停航，其中國內交通船19航次、兩岸4航次。航港局呼籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而滯留離島。

停航航班如下：

1.基隆-馬祖：預估部分停航(馬祖往基隆開航1航次；基隆往馬祖1航次預估恐無法開航，是否確定開航將於7/23上午11:00公告)。

2.北竿白沙-福州黃岐：部分停航(開航2航次，停航2航次)。

3.馬祖福澳-福州琅岐：部分停航(開航2航次，停航2航次)。

4.富岡-綠島：全部停航(8航次)。

5.富岡-蘭嶼：全部停航(6航次)。

6.後壁湖-蘭嶼：全部停航(4航次)。

7.綠島-蘭嶼：全部停航(1航次)。

航空

受凱米颱風影響，民航局表示，今日截至上午10時，國內線取消4架次，國際暨兩岸航線未受影響。

公路

依據凱米颱風最新颱風路徑顯示，今(23日)將逐漸影響台灣東半部地區，交通部公路局將視風雨狀況發布警戒行動作為，6公路列首波警戒路段，未來將視風雨情況不排除預警封路。

公路局預判，未來因應風雨將逐級提升行動作業，首波警戒路段有台7線北橫公路、台7甲線中橫公路宜蘭支線、台8線中橫公路、台9線北宜公路和蘇花公路、台9甲線新烏公路等，公路局表示，實際作為依即時氣象情資決策後發布並現場機動調整。

台鐵

台鐵今正常行駛。

高鐵

高鐵今正常行駛。