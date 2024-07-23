凱米來襲！高雄山區總雨量恐「紫爆」　全市抽水站整備待命

▲高雄山區總雨量恐「紫爆」，全市抽水站待命防颱。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

凱米颱風來襲，高雄山區預估總累積雨量屬「超大豪雨」等級，高雄市副市長林欽榮今（23日）一早前往水情中心，並與區公所視訊連線，掌握颱風動態及市府防汛應變作為。

根據中央氣象署的資料顯示，高雄市受凱米颱風及其外圍環流影響主要降雨時間為7月24日至26日，山區預估總累積雨量達1300毫米，屬超大豪雨等級。同時沿海地區受天文大潮影響，易會發生淹水情形，而在山區則可能發生土石流和坍方，為此防汛工作必須全面到位，確保市民安全。

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▲凱米颱風來襲，高雄山區預估總累積雨量屬「超大豪雨」等級。（圖／記者賴文萱翻攝）

水利局表示，因應高雄市可能面臨超大豪雨等級的降雨，全市91座抽水站及160台移動式抽水機均已完成整備待命，並將25座滯洪池全數排空，確保強降雨期間可發揮滯洪功能。

市府與區公所也已保持密切聯繫，一旦發布土石流或大規模崩塌警報，各區將依標準作業程序迅速疏散撤離住戶，並於時限內完成並回報。

▲▼高雄市副市長林欽榮前往水情中心，並與區公所視訊連線，掌握颱風動態及市府防汛應變作為。（圖／記者賴文萱翻攝）

林欽榮並指示水利局及協力團隊（成大及高大）隨時監控颱風動向，適時發佈預警及做好防汛整備，並通過多元管道向市民提供最新颱風訊息。同時為確保排水系統運作正常，全市抽水站與抽水機均要再次確認設備妥善保持良好狀態。

此外，民政局及六龜區、甲仙區、杉林區、茂林區、桃源區及那瑪夏區公所，更新土石流潛勢區的住戶名單及特殊病患名單，以利後續撤離安排。同時也請兵役處與國軍第八軍團保持聯繫，必要時協請辦理搶救事宜。