盛夏風光暢遊新北河濱公園　三重淡水河畔仙丹花璀璨盛開

▲三五好友共賞仙丹花美景，徜徉盛夏風光。（圖／新北市高灘處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

火紅色的仙丹花，創造喜氣洋洋令人驚豔的視覺感受，現已在三重淡水河畔河濱公園悄聲綻放，歡迎民眾把握花期，在休假期間安排一趟夏天賞花之旅，漫步在新北河濱，曬曬日光浴還可自然產生維生素D，促進身體健康，一起來加入賞花、遊河的輕旅行，享受悠閒自在的夏日時光。

仙丹花性喜高溫多濕且陽光充足的環境，是一種生命力旺盛的花卉，其花色鮮艷，花期長，是夏季灌木的主角。其屬常綠灌木，花色極鮮紅，每簇花叢大約有20至30朵小花，整體呈現一個大圓球狀，花團錦簇似繡球花，故別名紅繡球。

▲鮮艷美麗仙丹花，看痴了快成鬥雞眼。

新北市高灘處長張修銘表示，欣賞仙丹花之餘，也可以帶著大小朋友一同探索淡水河畔豐富的休憩設施，如球類有籃球場、網球場、足球場可暢快揮汗、或至鴨鴨公園遊玩放電、若有毛孩還可以帶到龍門寵物公園讓毛孩盡情奔跑；此外，「忠孝碼頭」的定期航班或每月推出特色航班，讓民眾開心搭船欣賞及體驗淡水河畔美景；新北河濱公園絕對是大台北地區民眾休憩的最佳選擇。

高灘處提醒賞花民眾，夏天於戶外活動要注意防曬及補水，也記得發揮公德心，勿亂丟垃圾、採摘花朵。一同愛護花卉，讓這片美麗景緻可以保存。再次邀請大家來新北三重淡水河畔重陽橋下河濱公園，捕捉仙丹花為河濱妝點耀眼風采。