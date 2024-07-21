北北基都會區唯一獲獎　新北平溪紫東社區奪金牌農村銅牌

▲今年紫東社區螢火蟲季盛況。（圖／雙和社大提供提供）

記者郭世賢／新北報導

日前「第三屆金牌農村競賽」結果出爐，本屆共有來自全國974個農村社區參賽，新北市農業局輔導平溪區紫東社區代表新北市出賽，榮獲銅牌佳績及20萬元獎勵金，為北北基都會地區唯一獲獎單位，將獲得參與德國農村發展國際培訓計畫，新北市農業局推薦暑假期間到平溪可以順遊秘境紫東社區，參加社區生態導覽活動感受大自然的魅力。

農業局表示，平溪區為全台平均年齡最老的行政區，紫東社區不憑藉天燈帶來的觀光人潮，以生態復育走出自己的道路，社區與農業局合作復育極危物種豔紅鹿子百合，8年來復育超過1萬株，並藉由豐富的生態資源辦理生態走讀活動，以及推出淡蘭古道地區特殊蜜源森式紅淡比所產的紅淡蜜作為社區主要商品，帶動地方發展。

▲紫東社區改造廢棄教室打造為教室咖啡館。（圖／新北市農業局提供，下同）

農業局說，紫東社區發展協會在2021年承租下廢棄了將近20年的平溪國小東勢分班，與農業局合作逐步改善環境，將廢棄教室打造成教室咖啡館，作為生態走讀的據點外，也提供作為長者共餐空間。總幹事潘俊青表示，未來社區也將積極為校舍做更多元的規劃，擴大復育基地，將平溪的珍稀物種艷紅鹿子百合、石碇佛甲草、細葉捲丹，以及雙扇蕨等擴大呈現。

農業局代理局長諶錫輝表示，紫東社區以永續生態理念推動農村再生，創造在地就業機會，成功的經驗將成為新北市的模範，帶領其他社區共同成長。紫東社區積極推動極危物種豔紅鹿子百合復育，預計8月份即將迎來花季，為平溪區增添美麗的風景，社區也將於8月24日起舉辦花展邀民眾參觀，歡迎造訪新北農村，離開都市的塵囂，踏訪紫東秘境。歡迎追蹤「新北市農業局-稼日蒔光」臉書粉專，掌握花展最新消息。

▲養蜂生態導覽活動。

▲平溪紫東社區以淡蘭古道地區特殊蜜源森式紅淡比所產的紅淡蜜作為主要商品。