新北瓦磘溝生態成果座談會　宋德仁：解密30年臭水溝變綠廊

▲瓦磘溝渠道改善後，成為充滿綠意兼具生態與休閒的都市角落。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市水利局今（21日）舉辦「新北市瓦磘溝生態成果座談會」，邀請台北鳥會李昭賢理事長、臺灣爬行類動物保育協會游崇瑋理事長、天下雜誌黃昭勇總編輯、金穗獎最佳紀錄片得主張弘榤導演與水利局代理局長宋德仁沙龍對談，會中共同分享瓦磘溝的整治歷程、生態調查、生態成果的意義以及對淡水河流域的貢獻與未來期盼。

水利局代理局長宋德仁表示，為達到2年內不發臭的目標，利用源頭端做污水用戶接管、礫間處理及渠底改善，最後引入清水等整治措施，讓水流停滯而造成臭味的問題獲得改善，也使瓦磘溝渠底植栽綠化生長環境變好了，進而逐步回復原有生態。

宋德仁說，水利局從2023年開始著手生態調查，瓦磘溝的生物累積紀錄為69種，截至2024年6月底調查已達115種，成果令人驚艷，紀錄到無齒螳臂蟹、藍鵲、五色鳥、孔雀花鳉魚、尼羅口孵魚、翠鳥、澤蛙及蛺粉蝶等多項蝶類物種的回歸，都讓人為之振奮，讓30多年無法解決沉痾的瓦磘溝搖身一變，成為充滿綠意兼具生態與休閒的都市角落。

▲瓦磘溝生態成果座談會圓滿成功。水利局代理局長宋德仁（第1排右2）。

在整治的過程中，市府成立瓦磘溝整治平台會議，由陳純敬副市長主持，整合水利局、環保局、市場處、當地居民、地方NGO團體意見，公私協力逐項改善優化瓦磘溝。今日座談會邀請天下雜誌黃總編輯表示，期待瓦磘溝可以成為淡水流域公民參與治理模式的良好範例。

水利局表示，瓦磘溝整治均已完成，將持續不斷努力推動步道串聯示範段，受限於瓦磘溝周邊用地零碎，藉由短中長期計畫的土地取得策略，實現瓦磘溝步道串聯示範段的成果，冀期升級為兼具防洪減災、休閒遊憩、自然生態、人文歷史、文化創意的水岸空間，後續水利局持續維護周邊環境設施，未來持續朝新北市「六水」治理之「水育樂」「水生態」目標前進。

宋德仁表示，瓦磘溝整治搭配尊重生物生長的模式治理，可預期未來將有更多的生物使用這條新興的新北都會綠廊，且瓦磘溝綠化生態帶的營造已有明顯成效，物種與數量都將會增加，讓瓦磘溝這個當地居民的生態廊道，更適合人與自然共好宜居。