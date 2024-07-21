出席新北模範父親表揚大會　侯友宜勉勵子女及時行孝

▲淡水區模範父親詹志益與太太投入寄養家庭行列，將每個孩童視如己出，讓孩子們重獲家庭溫暖。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

父親節將至，新北市政府今（21日）舉辦「113年度新北市模範父親表揚大會」，由市長侯友宜親自表揚55位模範父親，並致贈金戒指與獎牌，感謝父親們的辛勞，也勉勵子女及時行孝，珍惜與父親相處的時光。

侯友宜表示，今天每一位獲獎的模範父親都有一段令人動容的故事，獲選新北模範父親相當不易，在場的爸爸們是每個家庭的重要支柱，也是對社會貢獻良多的典範，他對所有獲獎的模範父親們深感敬佩。

今年新北市模範父親表揚大會活動現場以「愛在回憶重溫時」為主題，將新北知名景點鼻頭角、九份及碧潭等觀光景點融入拍照背板，並安排與父親相關的組曲演唱，帶著大家重溫昔日的美好回憶，現場氣氛熱鬧溫馨。

▲侯友宜出席「113年度新北市模範父親表揚大會」，感謝父親們的辛勞，也勉勵子女及時行孝。

「小時候爸爸陪著我們長大，長大後換我們陪著他重溫美好回憶」，侯友宜感性的說，為人子女一定要好好珍惜能與父親相處的每個時刻，常常擁抱爸爸、感謝爸爸，他也祝福全天下的父親身體健康、平安快樂。

本次受表揚的55位模範父親代表，其中「最年長」的模範父親是鶯歌區高齡93歲的許新傳，幼時跟隨父親在山區開山闢地、造路做工程，分擔家中經濟；結婚初期生活困苦仍努力奮鬥，30歲時擁有自己的小工廠，事業發展穩定後加入獅子會並擔任會長，力促捐贈救護車及婦女子宮頸抹片篩檢巡迴車，奉獻社會不遺餘力。

另外，今年77歲的周滇生，女兒周佩3歲時經醫生診斷雙耳失聰，在他悉心照顧及鼓勵下，周佩勇於追求夢想，曾於2009年擔任聽障奧林匹克運動會國手。而周滇生退休後投入社會服務，自行到社區大學學習電腦，成為公民記者，至今已有15年的經驗，影音報導累積超過1,500篇，以一己之力為弱勢發聲。

▲今年度「最年長」的模範父親是鶯歌區高齡93歲的許新傳，侯友宜親頒獎牌及金戒指，感謝其無私奉獻社會。