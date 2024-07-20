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忠寮社區老文化走出新創生　新北推薦金卓越社區選拔

▲忠寮社區老文化走出新創生 新北推薦金卓越社區選拔。（圖／新北市社會局提供）

▲忠寮社區市民農園「水天一色」，倒影在晨曦中有朦朧之美。（圖／杜守正老師提供）

記者郭世賢／新北報導

「忠寮社區風景好，請恁相招來至企迌！」這是淡水忠寮社區耆老連福壽為家鄉所描述的文辭，而由退休老師杜守正譜曲成為「看見忠寮」歌曲。曲中描述，忠寮位於大屯山下，有公司田溪流經，溪水清澈無比，魚蝦群戲，有如世外桃源。生態豐富，古厝排比，人文歷史豐富，重啟農村再生，希望將忠寮打造成「宜居康養」的聚落，新北市社會局特地推薦參加今年中央衛福部金卓越社區選拔，期能獲得青睞。

忠寮社區理事長李萬得表示，忠寮社區面積有3.3平方公里，由於地靈人傑，曾孕育出4位舉人、8位秀才，甚至在近代也出過鎮長李文德（後來當選台北縣議員）。另外像專研古建築名教授李乾朗和名詩人李魁賢等堂兄弟，也都是忠寮社區出身。

▲忠寮社區老文化走出新創生 新北推薦金卓越社區選拔。（圖／新北市社會局提供）

▲忠寮社區的長輩展現彩繪和拼貼等作品，中為社會局長李美珍。（圖／新北市社會局提供，下同）

總幹事李鎮榮表示，由於時代變遷，青年學子外流，社區日益老化，目前總人口剩下1,130人，其中年長者佔25％，因此他在十幾年前從電子業退休下來，返鄉逐步經營，希望能透過農村再生計畫，恢復忠寮昔日的風華和美景。

李鎮榮在進行再生計畫時，由於有電子業相關背景，搭上政府推動的綠能政策，在農村水保署的輔導下，利用老屋頂架設太陽能板，一年公民電廠可發電300KW，除供給三分之一的村民使用外，還能回饋5％的電力給社區。另外他利用魚菜共生，進行生態保育與復育，因此社區的生態非常豐富，不僅溪中有「狗甘魚」（小鯔鰕虎），每年的7、8月更是獨角仙季，吸引許多外地學生探訪。

▲忠寮社區老文化走出新創生 新北推薦金卓越社區選拔。（圖／新北市社會局提供）

▲有電子業相關背景的總幹事李鎮榮（中） 全心投入忠寮社區的農村再生、創生社區福利共生，左為擔任導覽的杜守正退休老師。

從淡水區水源國小退休的杜守正，不諱言他是受鄉土的感召而蹲下來，投入社區的教育和導覽工作。他著有「把孩子種回來」一書，希望孩子認同這片土地。他表示，忠寮社區有豐富的人文背景，每年的國際詩歌節，吸引外國詩人到此一遊，並將作品寫在陶板上，蔚為一條「忠寮詩路」，而李魁賢正是扮演幕後推手。杜守正說，希望學生像狗甘魚洄流，也能像在地桂花樹散發生命的清香。

社會局長李美珍表示，市府及區公所積極輔導忠寮社區，陸續成立銀髮俱樂部、婦女成長班、北管班、兒少小學堂等，召喚青年返鄉，讓青銀共居、老少共融，社區也自創「逗陣寮」品牌，行銷當地蔬菜，甚至利用地瓜葉取代抹茶，製作可口的南瓜蛋糕等，都逐漸讓社區的人文風景活絡起來。

中央選拔委員鄭夙芬、黃盈豪和林春來，在衛福部專委黃淑惠的帶領下，於16日走訪忠寮社區，對於忠寮利用既有豐富的自然和人文風景，推動社區福利化、福利社區化的作法表示肯定；也期許社區走出福利互惠共生、環境文化再生、在地永續創生的新忠寮。

▲忠寮社區老文化走出新創生 新北推薦金卓越社區選拔。（圖／新北市社會局提供）

▲中央金卓越社區選拔委員走訪淡水忠寮社區，肯定社區從老文化走出新創生。

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